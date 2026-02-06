Daniel Bîrligea, "interzis" după FCSB - Botoşani 2-1. Ce s-a întâmplat la Arena Naţională - Antena Sport

Daniel Bîrligea (25 de ani) a primit “interzis”, după victoria FCSB-ului cu Botoşani, scor 2-1, din etapa a 25-a din Liga 1. Atacantul nu a fost lăsat de oficialii campioanei să ofere declaraţii, la finalul partidei de pe Arena Naţională.

Daniel Bîrligea a început meciul cu moldovenii de pe banca de rezerve, fiind preferat Mamadou Thiam în locul său. Atacantul român a fost trimis în teren în minutul 68, luându-i locul lui Juri Cisotti.

Daniel Bîrligea, “interzis” după FCSB – Botoşani 2-1

După meci, Daniel Bîrligea a fost chemat să ofere declaraţii la flash-interviu, însă reporterii aflaţi la Arena Naţională s-au lovit de refuzul oficialilor de la FCSB, notează digisport.ro.

În cazurile în care nu este vorba despre vreo problemă medicală, echipele trebuie să ofere jucătorii ceruţi la interviuri, după meciurile disputate în Liga 1, fapt asigurat de prevederile contractului pentru drepturile TV.

De asemenea, la zona mixtă, niciun jucător al FCSB-ului nu s-a oprit să ofere declaraţii, în ciuda faptului că jurnaliştii i-au aşteptat pe campioni, după victoria cu Botoşani, care i-a apropiat de play-off.