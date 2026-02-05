(P) 10 motive pentru a alege Neira Automobile atunci când îți cumperi o mașină second hand - Antena Sport

Piața auto din România este un teren minat pentru cumpărătorii neexperimentați. Anunțurile online sunt pline de capcane, iar promisiunile vânzătorilor privați se dovedesc adesea minciuni costisitoare. Frica de a cumpăra o mașină cu defecte ascunse sau cu kilometrajul modificat este justificată. Nimeni nu vrea să investească economiile familiei într-un bun care se transformă într-o gaură neagră pentru buget.
În acest context dominat de incertitudine, alegerea unui dealer autorizat este singura modalitate de a elimina riscurile. Colaborarea cu Neira Automobile transformă experiența de achiziție dintr-o sursă de stres într-un proces sigur și transparent. Dealerul aduce pe piața de mașini rulate standardele de calitate și seriozitate specifice reprezentanțelor auto, oferind clienților siguranța că plătesc pentru un vehicul corect, verificat și garantat.
Iată cele 10 motive concrete pentru care ar trebui să iei în considerare oferta acestui parc auto.
1. Primești garanție comercială de 12 luni
Acesta este avantajul suprem. Când cumperi de la o persoană fizică, nu ai nicio protecție după ce ai dat banii. La Neira Automobile, garanția este standard. Aceasta acoperă motorul și cutia de viteze, componentele cele mai scumpe ale mașinii. Dacă apare o defecțiune majoră în primul an, costurile reparației sunt suportate de dealer. Este o plasă de siguranță financiară care îți oferă liniște sufletească.
2. Kilometrii sunt 100% reali și trecuți pe factură
Frauda kilometrajului este cea mai frecventă problemă la masini second hand în România. Un dealer autorizat nu își permite să riște dosare penale sau reputația afacerii pentru un câștig rapid. Mașinile vândute vin cu kilometraj certificat. Cifra pe care o vezi în bord este cea reală, iar acest lucru este specificat clar pe factura fiscală. Documentul are valoare juridică și îți garantează că plătești prețul corect pentru uzura reală a mașinii.
3. Mașinile trec printr-o inspecție tehnică riguroasă
Înainte de a fi puse la vânzare, autoturismele sunt verificate amănunțit. Nu este vorba doar de o spălare exterioară. Mașinile sunt urcate pe elevator, iar mecanicii verifică sistemul de frânare, direcția, suspensia și scurgerile de lichide. Dacă sunt identificate piese uzate care pun în pericol siguranța, acestea sunt înlocuite. Cumperi o mașină gata de drum, nu una care necesită vizita imediată la service.
4. Proveniența mașinilor este sigură
Majoritatea stocului provine din importuri vestice, cu precădere din Germania. Piața germană este recunoscută pentru calitatea întreținerii vehiculelor. Drumurile bune și inspecțiile tehnice severe (TUV) fac ca o mașină rulată în Germania să fie într-o stare tehnică mult mai bună decât una similară rulată exclusiv în România. Neira Automobile selectează doar mașini cu istoric de service valid, evitând exemplarele neglijate.
5. Ai posibilitatea de a cumpăra în rate
Nu trebuie să ai toți banii jos pentru a conduce o mașină bună. Dealerul oferă soluții de finanțare flexibile prin parteneriate cu instituții precum TBI Bank. Poți accesa un credit auto rapid, adesea doar cu buletinul. Astfel, poți achiziționa un model mai nou, mai sigur și mai dotat decât îți permitea bugetul cash, plătind o rată lunară fixă și comodă.
6. Poți comanda exact mașina pe care o dorești
Dacă nu găsești modelul visat în stocul actual de masini de vanzare, nu trebuie să faci compromisuri. Neira Automobile oferă serviciul de mașini la comandă. Tu specifici modelul, bugetul și dotările, iar echipa caută mașina în rețeaua lor de parteneri europeni. Ei o verifică, o cumpără și o aduc în țară pentru tine. Elimini riscul de a merge singur în străinătate și de a fi păcălit de vânzători locali.
7. Actele se întocmesc rapid și corect
Birocrația este un coșmar pentru mulți șoferi. Lipsa unui document sau o greșeală în contract poate bloca înmatricularea săptămâni întregi. Cumpărând de la un dealer profesionist, primești un dosar complet. Factura, certificatul fiscal și actele de proveniență sunt pregătite de personalul firmei. Mergi la ghișeul de înmatriculări sigur pe tine, fără frica de a fi întors din drum.
8. Găsești opțiuni pentru orice buget
Există mitul că dealerii vând doar mașini scumpe. Neira Automobile demontează această idee, având în ofertă și masini ieftine, ideale pentru începători, studenți sau ca a doua mașină a familiei. Indiferent de preț, standardul de verificare este același. Chiar și o mașină de buget beneficiază de inspecție tehnică, astfel încât siguranța ta să nu depindă de suma cheltuită.
9. Poți face test drive gratuit
Nicio descriere și nicio poză nu pot înlocui experiența directă. Înainte de a lua decizia finală, ai posibilitatea să testezi mașina. O poți conduce pentru a vedea cum se simte la volan, cum răspunde motorul și dacă stai confortabil. Este momentul în care te convingi că alegerea făcută este cea potrivită pentru tine.
10. Transparență totală a istoricului
Nu cumperi o „pisică în sac”. Dealerul pune la dispoziție istoricul de service al mașinii, rapoartele de daune (dacă există) și informații despre numărul de proprietari anteriori. Această transparență construiește încredere. Știi exact ce cumperi, fără povești înflorite despre „bătrânica din Germania care mergea doar la piață”.
Alegerea unui partener de încredere precum Neira Automobile transformă achiziția unei auto rulate într-o investiție inteligentă. Siguranța tehnică, garanția și suportul oferit sunt argumente care cântăresc greu în favoarea dealerului, protejându-te de riscurile unei piețe libere nereglementate.
