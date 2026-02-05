(P) 10 motive pentru a alege Neira Automobile atunci când îți cumperi o mașină second hand - Antena Sport

Piața auto din România este un teren minat pentru cumpărătorii neexperimentați. Anunțurile online sunt pline de capcane, iar promisiunile vânzătorilor privați se dovedesc adesea minciuni costisitoare. Frica de a cumpăra o mașină cu defecte ascunse sau cu kilometrajul modificat este justificată. Nimeni nu vrea să investească economiile familiei într-un bun care se transformă într-o gaură neagră pentru buget.

În acest context dominat de incertitudine, alegerea unui dealer autorizat este singura modalitate de a elimina riscurile. Colaborarea cu Neira Automobile transformă experiența de achiziție dintr-o sursă de stres într-un proces sigur și transparent. Dealerul aduce pe piața de mașini rulate standardele de calitate și seriozitate specifice reprezentanțelor auto, oferind clienților siguranța că plătesc pentru un vehicul corect, verificat și garantat.

Iată cele 10 motive concrete pentru care ar trebui să iei în considerare oferta acestui parc auto.

1. Primești garanție comercială de 12 luni

Acesta este avantajul suprem. Când cumperi de la o persoană fizică, nu ai nicio protecție după ce ai dat banii. La Neira Automobile, garanția este standard. Aceasta acoperă motorul și cutia de viteze, componentele cele mai scumpe ale mașinii. Dacă apare o defecțiune majoră în primul an, costurile reparației sunt suportate de dealer. Este o plasă de siguranță financiară care îți oferă liniște sufletească.

2. Kilometrii sunt 100% reali și trecuți pe factură

Frauda kilometrajului este cea mai frecventă problemă la masini second hand în România. Un dealer autorizat nu își permite să riște dosare penale sau reputația afacerii pentru un câștig rapid. Mașinile vândute vin cu kilometraj certificat. Cifra pe care o vezi în bord este cea reală, iar acest lucru este specificat clar pe factura fiscală. Documentul are valoare juridică și îți garantează că plătești prețul corect pentru uzura reală a mașinii.