Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FC Argeș - Hermannstadt 0-0. Duel tare la Mioveni - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FC Argeș – Hermannstadt 0-0. Duel tare la Mioveni
LIVE SCORE

FC Argeș – Hermannstadt 0-0. Duel tare la Mioveni

Andrei Nicolae Publicat: 6 februarie 2026, 17:00

Comentarii
FC Argeș – Hermannstadt 0-0. Duel tare la Mioveni

Imagine din FC Argeș - Hermannstadt / Sport Pictures

FC Argeș și Hermannstadt se întâlnesc în această după-amiază în primul meci al etapei cu numărul 26 din Liga 1. Piteștenii au nevoie să își revină după două eșecuri consecutive ca să rămână în lupta pentru play-off, în timp ce sibienii au la rândul lor nevoie de puncte în vederea ieșirii din subsolul clasamentului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida de la Mioveni se va disputa de la ora 17:00 și va fi transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

FC Argeș – Hermannstadt 0-0

Min. 1: Start de meci la Mioveni!

  • FC Argeș: Straton – Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag (cpt.) – Rață, Sierra, Rădescu – Pîrvu, Moldoveanu, Bettaieb. Rezerve: Lazar, L. Crăciun – Tofan, Borța, Garutti, A. Manole, Seto, Micovschi, Brobbey, Blagaic, Matos, Idowu. Antrenor: Bogdan Andone
  • Hermannstadt: Vlad Muțiu – Luca Stancu, Karo, I. Stoica, K. Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Dr. Albu – Chițu, Afalna, Neguț. Rezerve: Pop, Nana, Barstan, Căpușă, Jair, Simba, Oroioan, Zargary, Buș, Marko, Politic. Antrenor: Dorinel Munteanu

FC Argeș se află pe locul 5 în clasament, cu 40 de puncte, la doar două puncte în acest moment de poziția a șaptea. În ultimele două meciuri, formația lui Bogdan Andone a pierdut puncte importante în lupta pentru play-off după ce a fost învinsă de UTA Arad și de “U” Cluj.

De cealaltă parte, Hermannstadt are alte probleme asupra cărora trebuie să se concentreze. Sibienii sunt pe penultimul loc în Liga 1, cu 17 puncte, la patru distanță de a doua poziție de baraj. În ultimele cinci meciuri, trupa lui Dorinel Munteanu a obținut cinci puncte, singura victorie obținută venind într-un duel cu Unirea Slobozia, vecina sa de clasament.

Reclamă
Reclamă

În meciul tur, de la Sibiu, FC Argeș s-a impus cu 1-0 prin golul marcat de Caio Ferreira, care a plecat în iarnă de la piteșteni la FC Riga, campioana Letoniei.

Echipele probabile la FC Argeș – Hermannstadt

FC Argeș: Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Borța – Rață, Sierra, Pîrvu – Micovschi, Moldoveanu, Bettaieb

Cu cât se vinde o casă aflată la marginea prăpastiei. Agenţie imobiliară: "O oportunitate rară"Cu cât se vinde o casă aflată la marginea prăpastiei. Agenţie imobiliară: "O oportunitate rară"
Reclamă

Antrenor: Bogdan Andone

Hermannstadt: Vlad Muțiu – Luca Stancu, Karo, I. Stoica, K. Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Dr. Albu – Chițu, Afalna, Neguț

Antrenor: Dorinel Munteanu

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro
Observator
O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro
Cum erau furate datele românilor pe site-ul lui Călin Georgescu. Judecătorii descriu mecanismul: detalii din dosar
Fanatik.ro
Cum erau furate datele românilor pe site-ul lui Călin Georgescu. Judecătorii descriu mecanismul: detalii din dosar
16:51
Cristiano Ronaldo, decizie radicală după transferul lui Karim Benzema la Al-Hilal. Ce are de gând lusitanul
16:49
E oficial. Cu ce echipă a semnat Alexandru Tudorie
16:44
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 6 februarie
16:25
OFICIAL | Un jucător crescut de Real Madrid a plecat de la CFR Cluj, dar rămâne în Liga 1! Echipa unde va evolua
16:24
Simona Halep a vorbit deschis despre tenis, la un an de la retragere. Săgeți către sistemul din România
16:23
Revenire importantă în tabăra FCSB. Elias Charalambous se va baza pe el în curând
Vezi toate știrile
1 Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea” 2 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 3 BREAKING NEWSAdrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru 4 Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” 5 FotoAfacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” 6 Daniel Bîrligea, “interzis” după FCSB – Botoşani 2-1. Ce s-a întâmplat la Arena Naţională
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer