FC Argeș - Hermannstadt 0-0. Duel tare la Mioveni - Antena Sport

FC Argeș și Hermannstadt se întâlnesc în această după-amiază în primul meci al etapei cu numărul 26 din Liga 1. Piteștenii au nevoie să își revină după două eșecuri consecutive ca să rămână în lupta pentru play-off, în timp ce sibienii au la rândul lor nevoie de puncte în vederea ieșirii din subsolul clasamentului.

Partida de la Mioveni se va disputa de la ora 17:00 și va fi transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

FC Argeș – Hermannstadt 0-0

Min. 1: Start de meci la Mioveni!

FC Argeș : Straton – Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag (cpt.) – Rață, Sierra, Rădescu – Pîrvu, Moldoveanu, Bettaieb. Rezerve : Lazar, L. Crăciun – Tofan, Borța, Garutti, A. Manole, Seto, Micovschi, Brobbey, Blagaic, Matos, Idowu. Antrenor: Bogdan Andone

Hermannstadt: Vlad Muțiu – Luca Stancu, Karo, I. Stoica, K. Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Dr. Albu – Chițu, Afalna, Neguț. Rezerve: Pop, Nana, Barstan, Căpușă, Jair, Simba, Oroioan, Zargary, Buș, Marko, Politic. Antrenor: Dorinel Munteanu

FC Argeș se află pe locul 5 în clasament, cu 40 de puncte, la doar două puncte în acest moment de poziția a șaptea. În ultimele două meciuri, formația lui Bogdan Andone a pierdut puncte importante în lupta pentru play-off după ce a fost învinsă de UTA Arad și de “U” Cluj.

De cealaltă parte, Hermannstadt are alte probleme asupra cărora trebuie să se concentreze. Sibienii sunt pe penultimul loc în Liga 1, cu 17 puncte, la patru distanță de a doua poziție de baraj. În ultimele cinci meciuri, trupa lui Dorinel Munteanu a obținut cinci puncte, singura victorie obținută venind într-un duel cu Unirea Slobozia, vecina sa de clasament.