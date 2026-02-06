Ministrul Apărării, fake news despre Steaua: "Buget mai mare decât al tuturor echipelor din Liga 1 la un loc" - Antena Sport

Radu Miruță, Ministrul Apărării Naționale, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre situația financiară de la CSA Steaua și a transmis în mai puțin de câteva secunde două informații complet eronate. Politicianul și-a dorit să compare bugetul echipei din secția de fotbal cu cel pe care îl au formațiile din Liga 1, însă a oferit două fake news-uri.

Radu Miruță a vorbit joi în fața jurnaliștilor despre audituri și investigații care sunt în desfășurare la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, iar o anumită declarație făcută a generat intrigă: “Am început să mă uit despre cum se duc banii. Este un buget acolo de aproximativ 32 de milioane de euro anual, care este mult mai mare decât al tuturor celorlalte echipe din Divizia A la un loc“.

Dezinformare din partea Ministrului Apărării Naționale

Jurnaliștii de la gsp.ro au analizat ce a spus Radu Miruță și au explicat de ce informațiile transmise de politician au fost total eronate. În primul rând, el s-a referit la suma respectivă de 32 de milioane ca fiind banii alocați strict pentru secția de fotbal, când de fapt bugetul de 34, nu 32, cum menționase el, este al întregului Club Sportiv al Armatei.

Astfel, toate secțiile din cadrul CSA Steaua au fost comparate pe plan financiar cu anumite cluburi, cele din Liga 1, care se ocupă strict de fotbal. Concret, pentru secția de fotbal a “militarilor” au fost investiți doar două milioane de euro din cele 34.

În al doilea rând, chiar dacă informația legată de cele 34, nu 32 de milioane de euro, ar fi fost adevărată, bugetul Stelei tot nu s-ar fi comparat în niciun fel cu cel pe care îl au toate cluburile din Liga 1. Pentru a lămuri situația, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, primele trei clasate din sezonul trecut, au avut la pachet în 2024, ultimul an fiscal pentru care există date publice, un buget mai mare decât CSA Steaua.