Rapid - Petrolul LIVE TEXT (20:00). "Primvs derby" în Giuleşti. Echipa lui Gâlcă poate urca pe primul loc - Antena Sport

Rapid – Petrolul, duelul din etapa a 26-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:00. Cu o victorie, giuleştenii lui Costel Gâlcă vor urca provizoriu pe primul loc.

Rapid vine după victoria categorică obţinută cu Hermannstadt, scor 3-0. Denis Ciobotariu, Constantin Grameni şi Timotej Jambor au punctat pentru formaţia de sub Grant.

Rapid – Petrolul LIVE TEXT (20:00)

Rapid ocupă locul secund, cu 48 de puncte, fiind la egalitate cu rivalii de la Dinamo. Giuleştenii sunt la un singur punct distanţă de liderul Universitatea Craiova, după 25 de runde disputate din Liga 1.

De cealaltă parte, Petrolul a obţinut o victorie în runda trecută, 1-0 cu Unirea Slobozia. “Lupii” lui Eugen Neagoe ocupă locul 12, cu 24 de puncte.

În tur, Rapid s-a impus la limită în duelul cu Petrolul, pe “Ilie Oană”, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Paşcanu.