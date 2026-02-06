Rapid - Petrolul LIVE TEXT (20:00). "Primvs derby" în Giuleşti. Echipa lui Gâlcă poate urca pe primul loc - Antena Sport

Rapid – Petrolul, duelul din etapa a 26-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:00. Cu o victorie, giuleştenii lui Costel Gâlcă vor urca provizoriu pe primul loc.
Rapid vine după victoria categorică obţinută cu Hermannstadt, scor 3-0. Denis Ciobotariu, Constantin Grameni şi Timotej Jambor au punctat pentru formaţia de sub Grant.
Rapid – Petrolul LIVE TEXT (20:00)
Rapid ocupă locul secund, cu 48 de puncte, fiind la egalitate cu rivalii de la Dinamo. Giuleştenii sunt la un singur punct distanţă de liderul Universitatea Craiova, după 25 de runde disputate din Liga 1.
De cealaltă parte, Petrolul a obţinut o victorie în runda trecută, 1-0 cu Unirea Slobozia. “Lupii” lui Eugen Neagoe ocupă locul 12, cu 24 de puncte.
În tur, Rapid s-a impus la limită în duelul cu Petrolul, pe “Ilie Oană”, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Paşcanu.
“Primvs derby” va fi la episodul cu numărul 86. Rapid s-a impus de 38 de ori în confruntarea istorică cu Petrolul, în timp ce “lupii” au câştigat 23 de dueluri. Cea mai clară victorie au înregistrat-o giuleştenii, scor 6-1, în sezonul 1962-1963.
Echipele probabile la Rapid – Petrolul:
Rapid (4-3-3): Aioani – Manea, Pașcanu, Ciobotariu, Borza – Christensen, Grameni, Hromada – Moruțan, Paraschiv, Dobre
Antrenor: Costel Gâlcă
Petrolul (3-4-3): Bălbărău – Roche, Papp, Guilherme – Dumitrescu, Jyry, Dulca, Ricardinho – R. Pop, Chică-Roșă, V. Gheorghe
Antrenor: Eugen Neagoe
Ce a spus Costel Gâlcă, înainte de Rapid – Petrolul
„După rezultatul pozitiv de la Sibiu suntem mult mai bine, avem încredere. Campionatul e echilibrat, e important să câștigăm și meciul următor. Am spus-o și înainte, mai ales că e un derby, trebuie să dăm tot, să avem atitudinea din repriza a doua cu Hermannstadt.
Important e să ne atingem obiectivul cât mai repede, abia apoi să vorbim despre titlu. Jucătorii noi mai au nevoie de ceva meciuri, și Daniel, și Olimpiu. Aduc un plus. Trebuie să ne adaptăm, de aceea am spus că o să facem unele schimbări în echipa de start. E nevoie să venim cu ceva mai fresh.
Kevin Ciubotaru e un jucător bun, dar noi am transferat pe postul acela. Sperăm ca Sălceanu să debuteze cât mai repede. La Talisson trebuie să așteptăm, știm procedura. El e pregătit, a jucat înainte să vină aici. Pentru noi e important să ne atingem obiectivul. Când vom intra în linie dreaptă, voi vorbi de titlu”, a declarat Costel Gâlcă.
- Motivul pentru care Daniel Bîrligea n-a venit la interviuri după FCSB – Botoșani: “Să se bage bățul prin gard”
- Specialiştii au făcut calculele: ce şanse are FCSB să prindă play-off-ul. Care sunt meciurile cruciale
- Două pierderi uriaşe pentru FCSB, înaintea meciului cu Oţelul. Jucătorii care nu vor evolua: “Sperăm să intervină Marijana”
- “Aştept explicaţii”. Mihai Stoica, discurs dur, după FCSB – Botoşani 2-1. Măsurile drastice anunţate
- Plecare de la Dinamo, înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova. Jucătorul la care a renunţat Zeljko Kopic