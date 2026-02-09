Impresarul lui Radu Drăgușin a dat cărțile pe față: ce oferte au existat, de fapt: „Ne-am dorit să rămânem la Tottenham” - Antena Sport

Impresarul lui Radu Drăgușin (23 de ani) a dat cărțile pe față, după zvonurile privind plecarea fundașului român de la Tottenham. Florin Manea a dezvăluit ce oferte a primit, de fapt, stopperul naționalei.
Florin Manea a transmis că au existat multe speculații, în perioada de mercato din această iarnă, privind viitorul lui Radu Drăgușin. Acesta a confirmat că RB Leipzig și o echipă din Italia au fost interesate de stopperul român.
Impresarul lui Radu Drăgușin, detalii despre situația fundașului de la Tottenham
Florin Manea a mai declarat că Radu Drăgușin nu și-a dorit să plece de la Tottenham. El a subliniat că pentru fundașul român e extrem de important să primească în continuare șanse din partea lui Thomas Frank.
Drăgușin a fost integralist în duelul cu Manchester City, din urmă cu două etape, evoluând 60 de minute și contra lui Manchester United în ultima rundă, după eliminarea lui Cristian Romero.
„Acesta a fost unul dintre motivele pentru care nu am vrut să plecăm (n.r. că va primi șanse la Tottenham). Dacă lucrurile stau așa și are șansele lui, este perfect. Noi nu ne doream să plecăm de la Tottenham. Mă deranjează doar că a început să joace și unii de pe la noi au început să-l critice. Englezii îl laudă. Avem și noi unul la cel mai înalt nivel și dăm numai în el.
A lipsit un an, e normal să nu ai repere. A intrat cu Manchester City și s-a descurcat foarte bine. (n.r. despre interesul lui Juventus) S-a speculat mult în această iarnă. S-a dus Otolini acolo și de-aia s-a făcut legătura. Cum a fost și cu Fiorentina. Au existat oferte din Germania, de la Leipzig, și una din Italia, într-adevăr.
Leipzig a avut o discuție mai mult cu Tottenham, dar am vorbit și eu cu ei. E important ca Radu să aibă șanse și să-și revină. Nu am vrut să plecăm nicio clipă, dar am zis că are nevoie de anumite meciuri ca să-și revină. Cred că o să mai prindă 3-4 partide acum”, a declarat Florin Manea, conform digisport.ro.
- Dezastru pentru echipa lui Radu Drăgușin. Verdict crunt pentru Tottenham: „Luptă pentru evitarea retrogradării”
- Reacția lui Pep Guardiola, după ce Manchester City a învins-o dramatic pe Liverpool. Ce a spus despre lupta la titlu
- Arsenal – Sunderland 3-0. “Tunarii” lui Mikel Arteta leagă două victorii în Premier League pentru prima oară în 2026
- Nota primită de Radu Drăguşin în Manchester United – Tottenham 2-0. A jucat o oră, după eliminarea lui Romero
- Așa tată, așa fiu! Copilul unei legende a lui Man. United poate ajunge la echipa mare la doar 17 ani