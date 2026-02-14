OFICIAL | Radu Drăguşin are antrenor! Tottenham l-a anunţat pe înlocuitorul lui Thomas Frank - Antena Sport

Tottenham a anunţat oficial numirea lui Igor Tudor (47 de ani) pe banca formaţiei românului Radu Drăguşin (24 de ani).

Rezultatele slabe din acest sezon au determinat renunţarea la Thomas Frank. După 26 de etape, Tottenham e doar pe locul 16 în clasament, cu numai 29 de puncte.

OFICIAL | Igor Tudor, noul antrenor al lui Tottenham

“Suntem încântați să confirmăm numirea lui Igor Tudor în funcția de antrenor principal până la sfârșitul sezonului, sub rezerva permisului de muncă”, a anunţat Tottenham, pe reţelele sociale.

Spurs se află la doar 5 puncte de retrogradare. Nici sezonul trecut Tottenham nu a avut deloc un parcurs bun în Premier League. Formaţia românului Radu Drăguşin a încheiat campionatul pe locul 17, primul deasupra liniei de retrogradare. Tottenham a salvat sezonul prin cucerirea Europa League, dar conducătorii formaţiei au considerat că nu a fos suficient pentru ca australianul Ange Postecoglou să rămână pe bancă.