Valentina Pelinel, dezvăluiri rare despre "cea mai bogată pensionară din România"! Ce s-a întâmplat atunci când a cunoscut-o - Antena Sport

Mama este singura femeie în care am încredere totală. Mihaela a avut casa care este a copiilor, Alina are o vilă care este pe numele copiilor. Caroline are casă. Ceilalți copii au case, au cele mai bune condiții, au bone. Femeile ca să nu o ia razna nu trebuie să aibă nimic pe numele lor pentru că după spun că li se cuvine”, a declarat Cristi Borcea la Kanal D.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună 3 copii: Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, fostul preşedine executiv al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Antonia şi Angelo. Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.