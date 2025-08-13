Mutarea care îl ţine pe loc pe Ştefan Târnovanu! Portarul rămâne la FCSB. Turcii şi-au găsit alt portar - Antena Sport

Mutarea care îl ţine pe loc pe Ştefan Târnovanu! Portarul rămâne la FCSB. Turcii şi-au găsit alt portar şi au renunţat la achiziţionarea goalkeeper-ului campioanei. Cei de la Galatasaray s-au interesat, de mai multe ori, de portarul în vârstă de 25 de ani, dar acum au făcut un alt transfer.

Varianta Galatasaray pentru Ștefan Târnovanu a picat. Asta pentru că echipa turcă şi-a găsit un alt portar. A bătut palma cu un nume uriaș din fotbalul mondial.

Ştefan Târnovanu rămâne la FCSB

Cei de la Galatasaray s-au înţeles cu Ederson, goalkeeper-ul lui Manchester City. Asta după ce cetăţenii sunt aproape de a-l aduce pe Donnaruma. Jurnalistul Nicolo Schira dezvăluie că experimentatul brazilian s-a înțeles deja cu Galatasaray pentru un contract valabil până în 2028.

Oferta a fost una de nerefuzat pentru Ederson. Va încasa 21 de milioane de euro pentru cei trei ani de contract, ceea ce înseamnă șapte milioane de euro pe sezon. La această sumă se pot adăuga bonusuri legate de performanțe și numărul de meciuri disputate.

Așadar, Ederson ar urma să plece de la Manchester City după opt ani și 372 de apariții pentru ”cetățeni”. 20.000.000 de euro este cota de piață a lui Ederson, potrivit Transfermarkt. Asta în timp ce Ştefan Târnovanu este cotat la doar 5.000.000 de euro. Ștefan Târnovanu a ajuns la FCSB la începutul anului 2020, după ce Poli Iași a încasat 350.000 de euro în schimbul său.