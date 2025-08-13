Anunţ crucial pentru cei de la FCSB! Când va reveni Joyskim Dawa. Lipseşte din luna martie - Antena Sport

Închide meniul
Anunţ crucial pentru cei de la FCSB! Când va reveni Joyskim Dawa. Lipseşte din luna martie

Gabriel Zamfirescu Publicat: 13 august 2025, 11:54

Joyskim Dawa este legitimat la FCSB / Profimedia

Anunţ crucial pentru cei de la FCSB! S-a aflat când ar putea reveni Joyskim Dawa pe teren. Fundaşul central al campioanei lipseşte din luna martie de la echipă. Asta după o accidentare extrem de gravă care a necesitat şi operaţie. Sunt dezvăluiri de ultimă oră din interior despre jucător.

Joyskim Dawa a fost o pierdere grea pentru cei de la FCSB în acest an. Camerunezul lipseşte din echipa lui Elias Charalambous de la finalul lunii martie din 2025.

Joyskim Dawa, aproape de revenirea la FCSB

La finalul lunii martie, fundaşul central în vârstă de 29 de ani, Joyskim Dawa s-a accidentat grav la naționala Camerunului. A fost nevoie de o operaţie la o clinică din Belgia. Asta pentru că fundaşul central a fost diagnosticat cu ruptură a ligamentului încrușișat anterior. Este vorba despre una dintre cele mai grele accidentări pentru un fotbalist. De atunci, africanul nu a mai jucat niciun meci și a lăsat un gol imens în apărarea campioanei României. Ngezana şi Mihai Popescu au fost titulari în centrul apărării. Acum, FCSB l-a adus şi pe Daniel Graovac, de la CFR Cluj.

În ultima perioadă, Dawa a lucrat intens în sala de forță și la nivel individual. Se pare că din zilele următoare va reveni pe teren la antrenamente ușoare, conform digisport.ro. Sursa citată spune că cei din staff-ul campioanei speră ca după pauza competițională din septembrie să-l poate avea la dispoziție pe fundaș pentru pregătirea colectivă, urmând să-i pregătească revenirea.

Practic, Joyskim Dawa va reveni la antrenamentele normale ale campioanei  la 6 luni de la ultimele ședințe de pregătire sub comanda lui Elias Charalambous. Dacă totul decurge conform planului, Joyskim Dawa are șanse sa reintre în circuit la finalul lui septembrie, început de octombrie. Cei de la FCSB au lăsat un loc liber pe lista LPF, tocmai pentru a-l putea adăuga pe fundașul central atunci când este apt.

