Luis Enrique a spus totul despre plecarea lui Donnarumma de la PSG: "Sunt 100% responsabil" - Antena Sport

Gianluigi Donnarumma, portarul lui PSG, a plecat de la campioana Europei. Italianul a intrat în ultimul an de contract cu formaţia pariziană şi a refuzat propunerile venite din partea conducerii pentru prelungirea înţelegerii. Astfel, el a primit un ultimatum: fie îşi prelungeşte contractul, fie pleacă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spaniolul Luis Enrique Martinez, antrenorul lui Paris Saint-Germain, a dezvăluit marţi că decizia de a renunţa la portarul italian Gianluigi Donnarumma este 100% a sa, scrie EFE.

Luis Enrique face lumină în cazul plecării lui Donnarumma: “Am nevoie de un portar cu caracteristici diferite”

“Gigio este un portar excepţional şi, ca persoană, este şi mai excepţional. Totuşi, acum la PSG am nevoie de un portar cu caracteristici diferite; de aceea l-am transferat pe Chevalier, a declarat Enrique într-o conferinţă de presă la Udine, unde PSG va înfrunta Tottenham în Supercupa Europei. Aceasta este viaţa unui fotbalist de top. Sunt 100% responsabil pentru această decizie dificilă. Dacă ar fi uşor, oricine ar lua-o. Aceste decizii au legătură cu profilul portarului de care are nevoie echipa mea”.

Donnarumma, care juca la Paris din 2021, cu o mare contribuţie la câştigarea Ligii Campionilor, a ajuns acum la un acord cu Manchester City, conform presei.

Antrenorul asturian a regretat că nu a avut mai mult timp de antrenamente, deoarece echipa s-a întors din vacanţă acum doar o săptămână, după ce a jucat în finala Cupei Mondiale a Cluburilor – pe care au pierdut-o în faţa lui Chelsea (0-3) – dar nu a vrut să folosească lipsa de pregătire drept scuză.