Luis Enrique a spus totul despre plecarea lui Donnarumma de la PSG: "Sunt 100% responsabil" - Antena Sport

Luis Enrique a spus totul despre plecarea lui Donnarumma de la PSG: "Sunt 100% responsabil"

Luis Enrique a spus totul despre plecarea lui Donnarumma de la PSG: "Sunt 100% responsabil"

Luis Enrique a spus totul despre plecarea lui Donnarumma de la PSG: “Sunt 100% responsabil”

Publicat: 13 august 2025, 12:01

Luis Enrique a spus totul despre plecarea lui Donnarumma de la PSG: Sunt 100% responsabil

Luis Enrique şi Gianluigi Donnarumma / Profimedia

Gianluigi Donnarumma, portarul lui PSG, a plecat de la campioana Europei. Italianul a intrat în ultimul an de contract cu formaţia pariziană şi a refuzat propunerile venite din partea conducerii pentru prelungirea înţelegerii. Astfel, el a primit un ultimatum: fie îşi prelungeşte contractul, fie pleacă.

Spaniolul Luis Enrique Martinez, antrenorul lui Paris Saint-Germain, a dezvăluit marţi că decizia de a renunţa la portarul italian Gianluigi Donnarumma este 100% a sa, scrie EFE.

Luis Enrique face lumină în cazul plecării lui Donnarumma: “Am nevoie de un portar cu caracteristici diferite”

“Gigio este un portar excepţional şi, ca persoană, este şi mai excepţional. Totuşi, acum la PSG am nevoie de un portar cu caracteristici diferite; de aceea l-am transferat pe Chevalier, a declarat Enrique într-o conferinţă de presă la Udine, unde PSG va înfrunta Tottenham în Supercupa Europei. Aceasta este viaţa unui fotbalist de top. Sunt 100% responsabil pentru această decizie dificilă. Dacă ar fi uşor, oricine ar lua-o. Aceste decizii au legătură cu profilul portarului de care are nevoie echipa mea”.

Donnarumma, care juca la Paris din 2021, cu o mare contribuţie la câştigarea Ligii Campionilor, a ajuns acum la un acord cu Manchester City, conform presei.

Antrenorul asturian a regretat că nu a avut mai mult timp de antrenamente, deoarece echipa s-a întors din vacanţă acum doar o săptămână, după ce a jucat în finala Cupei Mondiale a Cluburilor – pe care au pierdut-o în faţa lui Chelsea (0-3) – dar nu a vrut să folosească lipsa de pregătire drept scuză.

“Pentru Tottenham va fi dificil pentru că are un antrenor nou. Au jucat amicale şi nu ştiu ce fel de joc vor practica. Se antrenează de o lună, iar noi ne antrenăm de o săptămână. Dar asta nu e o scuză. Ceea ce am făcut sezonul trecut a fost un obiectiv pentru toţi jucătorii şi fanii… Vrem să continuăm să facem istorie. A face asta acum înseamnă a câştiga două titluri consecutive ale Ligii Campionilor. Anul trecut, nu cred că cineva credea că vom fi capabili să o câştigăm. Le-am arătat tuturor că putem face asta. Suntem fericiţi că avem acest vis”, a mai spus Enrique, potrivit agerpres.ro.

Kylian Mbappe îl susţine pe Gianluigi Donnarumma, după plecarea de la PSG: “Îmi pare rău pentru Gio”

Agentul lui Donnarumma a făcut mai multe declaraţii şi nu a ezitat să înţepe campioana Europei pentru modul în care au gestionat situaţia cu unul dintre cei mai importanţi jucători ai clubului care au adus trofeul UEFA Champions League pe Parc des Princes.

Kylian Mbappe, un alt fost jucător emblematic al parizienilor care a plecat cu scandal de la echipă a reacţionat scurt şi la obiect după ce a aflat ce a păţit Donnarumma. Cei doi au fost colegi la Paris în perioada 2021-2024:

Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienţi, minor
“Sunt vremuri grele și nedrepte și îmi pare rău pentru Gio! Nu e prima dată când se întâmplă asta la PSG”, a declarat Kylian Mbappe, potrivit defensacentral.com.

