Decizie radicală a lui Cristi Chivu! Ce le-a cerut şefilor lui Inter înaintea sezonului. E în criză de timp - Antena Sport

Decizie radicală a lui Cristi Chivu! Presa din Italia a dezvăluit ce le-a cerut antrenorul şefilor lui Inter înaintea sezonului. E în criză de timp şi e gata să renunţe la un jucător pe care şi l-a dorit în această vară. Astfel, şefii de pe Giuseppe Meazza se văd nevoiţi să pună în aplicare planul B.

Cristi Chivu nu mai are timp să aştepte. Debutul noului sezon din Serie A se apropie. Pe 25 august, Interul are meciul din prima rundă a noului campionat.

Cristi Chivu, cerere către şefii lui Inter Milano

Cristi Chivu şi-a dorit trei jucători, dar doar unul dintre ei a fost adus sub comanda românului. Este vorba despre atacantul Ange-Yoan Bonny, pe care Inter a plătit 23 de milioane de euro, pentru a-l lua de la Parma. În schimb, alţi doi oameni doriţi de Chivu nu au ajuns la noua sa echipă. Este vorba despre fundașul Giovanni Leoni, de la Parma, dar şi despre atacantul Ademola Lookman, de la Atalanta.

Mutările s-au lăsat aşteptat, astfel că antrenorul Interului a cerut trecerea la planul B. Asta şi pentru că se apropie primul său meci din Serie A, Inter – Torino, programat pentru 25 august. Cei de la Gazzetta dello Sport vorbesc despre demararea tratativelor cu alți doi atacanți.

Sursa citată spune că antrenorul Interului îi vrea pe Jordan Sancho, de la Manchester United și pe Christopher Nkunku, de la Chelsea. Spre deosebire de Lookman, la care Atalanta nu vrea să renunțe decât în schimbul unei sume imense, Sancho și Nkunku au fost puși pe lista de transferuri de echipele lor actuale. Astfel, suma de transfer ar fi mult mai uşor de suportat de către echipa lui Chivu.