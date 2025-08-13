Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kylian Mbappe nu s-a putut abţine şi a reacţionat după ce Donnarumma a plecat cu scandal de la PSG: "Nu e prima dată" - Antena Sport

Home | Fotbal | Ligue 1 | Kylian Mbappe nu s-a putut abţine şi a reacţionat după ce Donnarumma a plecat cu scandal de la PSG: “Nu e prima dată”

Kylian Mbappe nu s-a putut abţine şi a reacţionat după ce Donnarumma a plecat cu scandal de la PSG: “Nu e prima dată”

Publicat: 13 august 2025, 11:21

Comentarii
Kylian Mbappe nu s-a putut abţine şi a reacţionat după ce Donnarumma a plecat cu scandal de la PSG: Nu e prima dată

Kylian Mbappe şi Gianluigi Donnarumma / Profimedia

Kylian Mbappe, starul lui Real Madrid, a comentat vestea care a luat prin surprindere fotbalul mondial. Gianluigi Donnarumma, portarul lui PSG, a plecat de la campioana Europei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Italianul a intrat în ultimul an de contract cu formaţia pariziană şi a refuzat propunerile venite din partea conducerii pentru prelungirea înţelegerii. Astfel, el a primit un ultimatum: fie îşi prelungeşte contractul, fie pleacă.

Kylian Mbappe îl susţine pe Gianluigi Donnarumma, după plecarea de la PSG: “Îmi pare rău pentru Gio”

Agentul lui Donnarumma a făcut mai multe declaraţii şi nu a ezitat să înţepe campioana Europei pentru modul în care au gestionat situaţia cu unul dintre cei mai importanţi jucători ai clubului care au adus trofeul UEFA Champions League pe Parc des Princes.

Kylian Mbappe, un alt fost jucător emblematic al parizienilor care a plecat cu scandal de la echipă a reacţionat scurt şi la obiect după ce a aflat ce a păţit Donnarumma. Cei doi au fost colegi la Paris în perioada 2021-2024:

“Sunt vremuri grele și nedrepte și îmi pare rău pentru Gio! Nu e prima dată când se întâmplă asta la PSG”, a declarat Kylian Mbappe, potrivit defensacentral.com.

Reclamă
Reclamă

Gianluigi Donnarumma, pe lista lui Pep Guardiola

La doar câteva ore după ce şi-a anunţat plecarea de la PSG a venit şi prima ofertă pentru Gianluigi Donnarumma. Portarul primise deja o ofertă de la cei de la Manchester United. Chiar în presa britanică apăruse informaţia că United ajunsese la un acord de principiu cu italianul, dar ulterior Donnarumma a fost deturnat tocmai de rivala din oraș, conform L’Equipe.

Sursa citată a făcut un anunț total neașteptat. Donnarumma a ajuns la un acord total cu Manchester City. Mai exact, cel care a insistat pentru mutare a fost Pep Guardiola. Acest lucru arată clar că Guardiola nu îl mai consideră pe Ederson suficient de bun pentru primul 11.

Goalkeeperul de 1,96 metri a fost de acord cu un salariu de 288.000 de euro pe săptămână. Mai exact, va primi 14 milioane de euro pe an. Mai rămâne ca PSG și Manchester City să ajungă la un acord cu privire la suma transferului. Nu vor fi însă probleme la acest acord. Asta pentru că francezii i-au stabilit deja preţul portarului. Îl vor lăsa cu 30 de milioane de euro, iar înţelegerea dintre două cluburi pare o formalitate. Astfel, e de aşteptat ca italianul să fie prezentat oficial la City cât mai repede.

Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienţi, minorPatru cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienţi, minor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Legea pensiilor private, în dezbatere publică după valul de critici. Propunerile care vor fi luate în discuție
Observator
Legea pensiilor private, în dezbatere publică după valul de critici. Propunerile care vor fi luate în discuție
Alaska, cumpărată de americani cu 7 milioane de dolari de la ruși. Adevăratul motiv pentru care vineri se va decide aici soarta Ucrainei
Fanatik.ro
Alaska, cumpărată de americani cu 7 milioane de dolari de la ruși. Adevăratul motiv pentru care vineri se va decide aici soarta Ucrainei
10:47
Decizie radicală a lui Cristi Chivu! Ce le-a cerut şefilor lui Inter înaintea sezonului. E în criză de timp
10:46
“Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi”
9:47
Lovitură încasată de Dan Petrescu! Louis Munteanu, lăsat acasă. Ce probleme are atacantul
9:44
Carlos Alcaraz, în optimi la Cincinnati! Spaniolul a ajuns la 50 de victorii în 2025
9:29
Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez
9:19
Avertisment pentru Marius Ştefănescu! Marius Şumudică a dat verdictul: “Nu are şanse să joace”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 EXCLUSIV“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama” 3 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti” 4 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB! 5 Sorin Cârţu, replică devastatoare pentru Gigi Becali! Scandal în Liga 1: “Cum ne distrugi, tot cu arbitrii?” 6 Se rupe Arena Naţională! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul Rapid-FCSB
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”
“E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo!“E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo!