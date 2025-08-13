Kylian Mbappe nu s-a putut abţine şi a reacţionat după ce Donnarumma a plecat cu scandal de la PSG: "Nu e prima dată" - Antena Sport

Kylian Mbappe, starul lui Real Madrid, a comentat vestea care a luat prin surprindere fotbalul mondial. Gianluigi Donnarumma, portarul lui PSG, a plecat de la campioana Europei.
Italianul a intrat în ultimul an de contract cu formaţia pariziană şi a refuzat propunerile venite din partea conducerii pentru prelungirea înţelegerii. Astfel, el a primit un ultimatum: fie îşi prelungeşte contractul, fie pleacă.
Kylian Mbappe îl susţine pe Gianluigi Donnarumma, după plecarea de la PSG: “Îmi pare rău pentru Gio”
Agentul lui Donnarumma a făcut mai multe declaraţii şi nu a ezitat să înţepe campioana Europei pentru modul în care au gestionat situaţia cu unul dintre cei mai importanţi jucători ai clubului care au adus trofeul UEFA Champions League pe Parc des Princes.
Kylian Mbappe, un alt fost jucător emblematic al parizienilor care a plecat cu scandal de la echipă a reacţionat scurt şi la obiect după ce a aflat ce a păţit Donnarumma. Cei doi au fost colegi la Paris în perioada 2021-2024:
“Sunt vremuri grele și nedrepte și îmi pare rău pentru Gio! Nu e prima dată când se întâmplă asta la PSG”, a declarat Kylian Mbappe, potrivit defensacentral.com.
Gianluigi Donnarumma, pe lista lui Pep Guardiola
La doar câteva ore după ce şi-a anunţat plecarea de la PSG a venit şi prima ofertă pentru Gianluigi Donnarumma. Portarul primise deja o ofertă de la cei de la Manchester United. Chiar în presa britanică apăruse informaţia că United ajunsese la un acord de principiu cu italianul, dar ulterior Donnarumma a fost deturnat tocmai de rivala din oraș, conform L’Equipe.
Sursa citată a făcut un anunț total neașteptat. Donnarumma a ajuns la un acord total cu Manchester City. Mai exact, cel care a insistat pentru mutare a fost Pep Guardiola. Acest lucru arată clar că Guardiola nu îl mai consideră pe Ederson suficient de bun pentru primul 11.
Goalkeeperul de 1,96 metri a fost de acord cu un salariu de 288.000 de euro pe săptămână. Mai exact, va primi 14 milioane de euro pe an. Mai rămâne ca PSG și Manchester City să ajungă la un acord cu privire la suma transferului. Nu vor fi însă probleme la acest acord. Asta pentru că francezii i-au stabilit deja preţul portarului. Îl vor lăsa cu 30 de milioane de euro, iar înţelegerea dintre două cluburi pare o formalitate. Astfel, e de aşteptat ca italianul să fie prezentat oficial la City cât mai repede.