Kylian Mbappe nu s-a putut abţine şi a reacţionat după ce Donnarumma a plecat cu scandal de la PSG: "Nu e prima dată" - Antena Sport

Kylian Mbappe, starul lui Real Madrid, a comentat vestea care a luat prin surprindere fotbalul mondial. Gianluigi Donnarumma, portarul lui PSG, a plecat de la campioana Europei.

Italianul a intrat în ultimul an de contract cu formaţia pariziană şi a refuzat propunerile venite din partea conducerii pentru prelungirea înţelegerii. Astfel, el a primit un ultimatum: fie îşi prelungeşte contractul, fie pleacă.

Kylian Mbappe îl susţine pe Gianluigi Donnarumma, după plecarea de la PSG: “Îmi pare rău pentru Gio”

Agentul lui Donnarumma a făcut mai multe declaraţii şi nu a ezitat să înţepe campioana Europei pentru modul în care au gestionat situaţia cu unul dintre cei mai importanţi jucători ai clubului care au adus trofeul UEFA Champions League pe Parc des Princes.

Kylian Mbappe, un alt fost jucător emblematic al parizienilor care a plecat cu scandal de la echipă a reacţionat scurt şi la obiect după ce a aflat ce a păţit Donnarumma. Cei doi au fost colegi la Paris în perioada 2021-2024:

“Sunt vremuri grele și nedrepte și îmi pare rău pentru Gio! Nu e prima dată când se întâmplă asta la PSG”, a declarat Kylian Mbappe, potrivit defensacentral.com.