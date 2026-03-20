Home | Extra | A murit Chuck Norris! Mesajul familiei sale după vestea tragică
Foto

Bogdan Stănescu Publicat: 20 martie 2026, 16:36

Comentarii
galerie foto Galerie (20)

Chuck Norris a murit la 86 de ani / Profimedia Images

Chuck Norris, campionul de arte marţiale care a devenit un star emblematic al filmelor de acţiune şi a jucat rolul principal în serialul de succes „Walker, Texas Ranger”, a încetat din viaţă. Avea 86 de ani.

Norris a fost internat joi într-un spital din Hawaii, iar familia sa a publicat vineri un comunicat în care anunţa că acesta a decedat în dimineaţa respectivă. „Deşi dorim să păstrăm confidenţialitatea circumstanţelor, vă rugăm să ştiţi că a fost înconjurat de familie şi s-a stins în pace”, a scris familia sa.

Pentru lume, a fost un practicant de arte marţiale, un actor şi un simbol al forţei. Pentru noi, a fost un soţ devotat, un tată şi un bunic iubitor, un frate extraordinar şi sufletul familiei noastre”, se mai arată în comunicat. „Şi-a trăit viaţa cu credinţă, cu un scop bine definit şi cu un devotament neclintit faţă de cei pe care îi iubea. Prin munca, disciplina şi bunătatea sa, a inspirat milioane de oameni din întreaga lume şi a lăsat o amprentă de neşters asupra vieţii atâtor oameni”.

Chuck Norris avea centură neagră în mai multe arte marțiale. A devenit celebru atât datorită carierei sale sportive, din artele marţiale, cât şi datorită carierei cinematografice. Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale a fost cel al lui Cordell Walker din „Walker, Texas Ranger”. Producţia a apărut pe CBS în anii ’90.

În 2012, Chuck Norris a apărut în “The Expendables 2”, alături de Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis sau Arnold Schwarzenegger.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Vezi rezultatele

Vezi toate știrile
