Home | Extra | Ce moment pentru Cristi Chivu! Va deveni cetăţean de onoare al judeţului Caraş – Severin

Ce moment pentru Cristi Chivu! Va deveni cetăţean de onoare al judeţului Caraş – Severin

Dan Roșu Publicat: 12 mai 2026, 14:29

Comentarii
Ce moment pentru Cristi Chivu! Va deveni cetăţean de onoare al judeţului Caraş – Severin

Cristi Chivu, la finalul meciului Lazio - Inter 0-3 - Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cristi Chivu are parte de o surpriză din partea judeţului Caraş-Severin. Preşedintele Consiliului Judeţean, Silviu Hurduzeu, a anunţat că antrenorul lui Inter Milano va deveni cetăţean de onoare al judeţului Caraş-Severin.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinstincţia vine în anul în care CSM Reşiţa, fosta sa echipă, va sărbători centenarul. La eveniment va participa şi preşedintele FRF, Răzvan Burleanu.

Cristi Chivu, cetăţean de onoare al judeţului Caraş – Severin

“Cristian Chivu, cetățean de onoare al județului Caraș – Severin!

În cea mai recentă ședință a Consiliului Județean, a fost aprobată propunerea mea de a acorda acest titlu antrenorului formației de fotbal Internazionale Milano, care tocmai a câștigat titlul în Italia. Este o formă de a marca reușitele sale extraordinare și beneficiul indirect pe care îl are Banatul de Munte de pe urma acestui fiu al său care ne face mândri în plan internațional.

Nu avem niciun merit pentru reușitele sale, dar avem bucuria de a-l vedea pe unul dintre noi reușind la cel mai înalt nivel. Această distincție e cu atât mai importantă cu cât sărbătorim și centenarul CSM Reșița, echipă care joacă pe stadionul “Mircea Chivu” (regretatul tată al lui Cristian). Vom avea și un eveniment la care va participa inclusiv președintele Federației Române de Fotbal”, a scris Hurduzeu, pe contul de Facebook.

Reclamă
Reclamă

Cristi Chivu şi-a început cariera de fotbalist la CSM Reşiţa, echipă la care a evoluat în perioada 1996-1998, înainte să fie cumpărat de Universitatea Craiova, la două luni după decesului tatălui său, fost mare fan al oltenilor.

O femeie din Iași s-a trezit îngropată în datorii, după ce 2 firme fantomă și-au declarat sediul în casa eiO femeie din Iași s-a trezit îngropată în datorii, după ce 2 firme fantomă și-au declarat sediul în casa ei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul în care românii riscă amenzi de 1.000 de lei dacă mai hrănesc porumbeii. Păsările, alungate cu laserul
Observator
Oraşul în care românii riscă amenzi de 1.000 de lei dacă mai hrănesc porumbeii. Păsările, alungate cu laserul
Oficial! Lovitură teribilă pentru FCSB. Daniel Bîrligea, anunț de ultimă oră. Exclusiv
Fanatik.ro
Oficial! Lovitură teribilă pentru FCSB. Daniel Bîrligea, anunț de ultimă oră. Exclusiv
16:33

Mihai Rotaru nu se uită la bani! Decizia luată de patronul Universității Craiova, înaintea finalei Cupei României
16:20

Sorana Cîrstea, la o victorie de cea mai bună clasare a carierei. Poziţie incredibilă în lupta pentru Turneul Campioanelor
16:13

Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
15:51

Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea după ce a distrus-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în semifinale la Roma
15:28

Dinamo a înregistrat la OSIM noua siglă
15:22

VideoRoad to America: Patru țări din America de Sud luptă să eclipseze Brazilia și Argentina
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia 3 Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii 4 Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro! 5 Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă 6 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”