Numărul de telefon al lui Gigi Becali, făcut public pe internet! “M-au sunat 500 de oameni instant”

Gigi Becali a trecut printr-un episod mai puţin obişnuit, după ce numărul de telefon al patronului de la FCSB a fost făcut public de Cristian Rizea. Fostul deputat PSD a lansat mai multe atacuri la adresa omului de afaceri în ultima perioadă.

Becali a fost însă nevoit să îşi schimbe numărul de telefon, după ce a primit 500 de apeluri şi 1000 de mesaje.

“Mi-a făcut Rizea un mare bine. A dat numărul meu pe interenet și m-au sunat 500 de oameni, 1000 de mesaje. S-a blocat telefonul. Și am schimbat numărul. Omul, până nu vede, se afundă în ceva fără să își dea seama. Eu mă afundasem într-o nebunie… Brr, brr, brr. Acum, dacă vreo trei zile nu am avut telefon, că am pus numărul nou, nu l-a avut decât familia, 3-4 numere.

Mi-am dat seama ce e liniștea. Unul care te înjură să îți facă cel mai mare bine. Eu i-am zis lui Luțu să îți dea numărul ție, dar iar îl schimb. Din 2 în 2 săptămâni. Ție ți-l las și la Digi și la Prima. O să las un număr secret că trebuie să vorbesc cu voi. Și la RTV, că și aia sunt prietenii mei. Dar în rest, la revedere!

Dar acum când a sunat telefonul mi s-a părut ceva anormal. M-a agitat. Mi-am dat seama ce e binele și nu mai vreau rău. Ce înseamnă nebunia lumii cu socializările, cu telefoanele și cu nenorocirile. Trei zile, o liniște și somn liniștit și fără probleme cu gândul la telefon că nu știu unde este. Tu îți dai seama?