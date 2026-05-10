Rică Răducanu nu mai primește rentă viageră de la Rapid. Care e motivul: „Aveam 1500 lei”

Rică Răducanu (80 de ani) a dezvăluit că nu mai primește renta viageră de la Rapid. Fostul mare portar al giuleștenilor încasa, lunar, de la clubul de sub Grant suma de doar 1500 lei.
Rică Răducanu a transmis că de cel puțin un an, această sumă nu-i mai intră în conturi. El nu-și poate explica de ce nu mai încasează renta viageră, ținând cont de trecutul său în tricoul giuleștenilor.
Rică Răducanu susține că motivul pentru care nu mai primește această sumă de la Rapid este reprezentat de faptul că în conducerea clubului, s-au produs mai multe schimbări în ultima perioadă.
„Bate vântul, bine că nu suflă prea tare. Aveam de peste tot mai demult. Mă duceam la televiziuni, mă chemau. Mai luam ceva. Era bun la buzunar. Nu mai intră nimic în cont. La Rapid aveam rentă viageră, 1.500 de lei. De un an nu mai iau. S-a schimbat conducerea. Eu știam că e pe viață renta aia. Îmi intrau în conturi. Eu am jucat la echipa națională, am jucat atâtea meciuri la Rapid. Așa au hotărât. Așa s-a discutat. Eu am primit renta pe vremea lui Copos. Acum mă uit toată ziua cine mai trimite ceva și nu o face nimeni.
Rapidul e tot echipa mea. Naționala și Rapidul au rămas sufletul meu. N-ai marfă, ce să faci? Trebuie să ai omul care să o bage în poartă. Unul mai fuge, unul mai puțin. Asta e treaba, tată, ce să faci? Nu e vina Rapidului. Așa e în toată România. Eu le-am zis băieților: jucați pentru voi. Luați banii, că după îmbătrâniți și rămâneți în fundul gol, că nu vă mai dă nimeni nimic. Așa e viața”, a declarat Rică Răducanu, conform fanatik.ro.
Ce se întâmplă cu pensia lui Rică Răducanu
Rică Răducanu e dezamăgit de pensia pe care o primeşte de la statul român după 50 de ani de activitate. Ajuns la 80 de ani, fostul uriaş portar de la Rapid sau Steaua primeşte lunar 1.800 de lei.
Din păcate, fostul internaţional are un viciu numit “păcănele” şi asta l-a făcut să ia o decizie radicală. După ce a pierdut mii de euro, Răducanu a decis ca pensia sa să ajungă pe mâinile soţiei, care o gestionează lunar.
“Eu habar n-am, dacă mi s-a mai mărit pensia, soția știe, o s-o întreb. Ea mi-o confiscă, ea o gestionează lunar. Se teme să n-o pierd la păcănele, am viciul ăsta, am mai lăsat pe acolo mulți bani, mii de euro.
Așa că ea o ia, ca să achite facturile la casă, la lumină, gaze, apă. Din ce rămâne, mai luăm medicamente, mâncare”, a spus recent legendarul portar, citat de click.ro.
