Rică Răducanu nu mai primește rentă viageră de la Rapid. Care e motivul: „Aveam 1500 lei”

Rică Răducanu (80 de ani) a dezvăluit că nu mai primește renta viageră de la Rapid. Fostul mare portar al giuleștenilor încasa, lunar, de la clubul de sub Grant suma de doar 1500 lei.

Rică Răducanu a transmis că de cel puțin un an, această sumă nu-i mai intră în conturi. El nu-și poate explica de ce nu mai încasează renta viageră, ținând cont de trecutul său în tricoul giuleștenilor.

Rică Răducanu susține că motivul pentru care nu mai primește această sumă de la Rapid este reprezentat de faptul că în conducerea clubului, s-au produs mai multe schimbări în ultima perioadă.

„Bate vântul, bine că nu suflă prea tare. Aveam de peste tot mai demult. Mă duceam la televiziuni, mă chemau. Mai luam ceva. Era bun la buzunar. Nu mai intră nimic în cont. La Rapid aveam rentă viageră, 1.500 de lei. De un an nu mai iau. S-a schimbat conducerea. Eu știam că e pe viață renta aia. Îmi intrau în conturi. Eu am jucat la echipa națională, am jucat atâtea meciuri la Rapid. Așa au hotărât. Așa s-a discutat. Eu am primit renta pe vremea lui Copos. Acum mă uit toată ziua cine mai trimite ceva și nu o face nimeni.

Rapidul e tot echipa mea. Naționala și Rapidul au rămas sufletul meu. N-ai marfă, ce să faci? Trebuie să ai omul care să o bage în poartă. Unul mai fuge, unul mai puțin. Asta e treaba, tată, ce să faci? Nu e vina Rapidului. Așa e în toată România. Eu le-am zis băieților: jucați pentru voi. Luați banii, că după îmbătrâniți și rămâneți în fundul gol, că nu vă mai dă nimeni nimic. Așa e viața”, a declarat Rică Răducanu, conform fanatik.ro.