Sorana Cîrstea, adevărul despre despărțirea de Țiriac jr. A recunoscut pentru prima dată: “Lucrurile s-au schimbat”

Sorana Cîrstea a oferit un interviu pentru Tennis Channel, unde a vorbit despre momentul retragerii din tenis, iar indirect a făcut referire și la despărțirea de Alexandru Țiriac.
Românca spune că a decis să-și prelungească cariera, iar viața personală a hotărât să o pună pe un loc secund.
„Când am anunțat decizia, în decembrie, m-am gândit mai mult și la partea personală. De atunci, trebuie să fiu sinceră, sunt o persoană care nu vorbește prea mult despre viața personală, dar lucrurile s-au schimbat destul de mult”, a fost declarația de început a Soranei.
Ea s-a despărțit la început de an de Alexandru Țiriac, iar decizia a surprins pe toată lumea. Sportiva a lăsat de înțeles că încă nu este pregătită să renunțe la sport și să se dedice familiei.
„Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade și aceea a fost o altă modalitate prin care viața mi-a arătat că nu ar trebui să planific atât de mult. Că nu ar trebui să am totul organizat. Uneori trebuie să lași viața să te surprindă,” a adăugat Sorana Cîrstea, în dialog cu publicația americană.
„Încă am multă ambiție, pun mult suflet și sunt foarte competitivă. Nu cred că mi-am schimbat mentalitatea, dar cred că nu mai e atâta presiune,” a mai spus Sorana Cîrstea.
