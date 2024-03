Adi Mutu nu s-a uitat la bani şi şi-a cumpărat un bolid unicat în România! Cum arată "monstrul" de 451 de cai putere - Antena Sport

Reclamă

Mutu povestea, în trecut, prin ce a trecut în perioada în care a semnat cu Inter. A făcut dezvăluiri savuroase.

„Când am venit cu Alfa Romeo la Inter, m-am dus să las mașina în parcare. A ieșit Ronaldo și m-a întrebat cu ce mașină am venit. Cu Alfa Romeo, i-am răspuns, asta mi-a dat-o clubul. Nu, nu, aici e parcarea 1, doar Ferrari și Lamborghini, du-te în parcarea 3, mi-a zis el. M-am dus în parcarea 3, am venit înapoi vreo cinci minute pe jos până la vestiare.

Mă mai întâlneam pe autostradă cu ei, eu cu Afla Romeo, pâr-pâr, ei treceau, opreau, îmi făceau cu mâna! E o mentalitate de campion, când mergi la Inter nu mergi cu Alfa Romeo, mergi cu Ferrari, cu Lamborghini, mergi cu mașini tari, te îmbraci bine, pentru că ești la Inter”, a declarat Adrian Mutu în cadrul podcast-ului găzduit de Codin Maticiuc.

Sandra Mutu l-a eclipsat pe Adi Mutu, în ziua în care „Briliantul” a împlinit 45 de ani

Sandra Mutu l-a eclipsat pe Adi Mutu la ziua de naştere a fostului atacant al naţionalei României. „Briliantul” a împlinit 45 de ani şi a sărbătorit în familie la un restaurant din Pădurea Cernica.

Mutu era liber de contract după despărţirea de Neftchi Baku şi a putut fi alături de soţia lui, Sandra Mutu. Fosta Miss România a întors toate privirile (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS). Sandra Mutu l-a sărutat pe Adi Mutu în momentul în care şi-a făcut apariţia tortul. Imaginile cu cei doi s-au viralizat imediat. Sandra a avut şi un mesaj spectaculos pentru partenerul ei. „Astăzi s-a născut un campion. Sunt recunoscătoare pentru această călăturie numită viaţă împreună. Este o adevărată binecuvântare, iar tu eşti ceva rar! Fie ca toate dorinţele tale să devină realitate! La mulţi ani! Te iubesc din suflet, Adrian Mutu„, a fost mesajul postat de Sandra Mutu pe contul ei de Instagram.

