Continuă procesul privind moartea lui Diego Maradona: a fost respinsă cererea de recuzare a doi judecători - Antena Sport

Continuă procesul privind moartea lui Diego Maradona: a fost respinsă cererea de recuzare a doi judecători

Publicat: 7 august 2025, 8:39

Continuă procesul privind moartea lui Diego Maradona: a fost respinsă cererea de recuzare a doi judecători

Publicat: 7 august 2025, 8:39

Continuă procesul privind moartea lui Diego Maradona: a fost respinsă cererea de recuzare a doi judecători

Giannina Maradona, la procesul privind moartea lui Diego Maradona - Profimedia Images

Noul tribunal argentin, însărcinat cu procesul privind moartea lui Diego Maradona din 2020, a respins miercuri o cerere de recuzare a doi judecători prezentată de echipa de apărare.

Avocaţii lui Leopoldo Luque, medicul personal al lui Maradona, pus sub acuzare pentru moartea idolului argentinian, au cerut luni recuzarea a doi dintre cei trei judecători ai noului tribunal, constituit în iulie după anularea primului proces. Avocaţii au invocat „teama certă că aceştia nu vor fi imparţiali”.

Continuă procesul privind moartea lui Diego Maradona

Judecătorii au respins această cerere, considerând că aceasta „are un scop pur dilatoriu, bazat pe aprecieri personale, conjecturi şi speculaţii fără temei juridic. Avocaţii lui Luque au anunţat că vor face apel.

Primul proces a fost declarat nul la sfârşitul lunii mai, după două luni şi jumătate de audieri, peste 40 de martori audiaţi şi scandalul care a dus la recuzarea uneia dintre cele trei judecătoare pentru că a participat la pregătirea unui serial documentar despre proces, în care ea însăşi era protagonista.

Şapte profesionişti din domeniul sănătăţii – medici, psihiatri, psihologi, asistenţi medicali – trebuie să răspundă pentru „omucidere cu intenţie eventuală”, cu alte cuvinte, neglijenţe comise în cunoştinţă de cauză că pot duce la moarte. Aceştia riscă între 8 şi 25 de ani de închisoare.

Fost star al fotbalului argentinian, Diego Maradona a decedat la vârsta de 60 de ani, pe 25 noiembrie 2020, în urma unui stop cardiorespirator şi a unui edem pulmonar, după ore de agonie, potrivit acuzării, într-o reşedinţă din Tigre, la nord de Buenos Aires, unde se afla în convalescenţă după o operaţie la cap.

