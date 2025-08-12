Suma exorbitantă plătită de Cristiano Ronaldo pentru inelul de logodnă oferit Georginei Rodriguez - Antena Sport

S-a aflat suma exorbitantă plătită de Cristiano Ronaldo pentru inelul de logodnă oferit Georginei Rodriguez. Starul lusitan a cerut-o în căsătorie pe partenera lui, cu care formează un cuplu încă din 2016.

Georgina Rodriguez a postat fotografia cu inelul primit de la Cristiano Ronaldo. Imaginea s-a viralizat imediat și a strâns milioane de aprecieri pe rețelele de socializare.

Suma exorbitantă plătită de Cristiano Ronaldo pentru inelul de logodnă oferit Georginei: 1,4 milioane de euro

Portughezii de la abola.pt au dezvăluit că inelul de logodnă, care are un diamant uriaș, a costat suma impresionantă de 1,4 milioane de euro. Ei citează un site american specializat în bijuterii, care dezvăluie faptul că diamantul de pe inel este unul de 22 de carate.

„Pare că e un diamant de 22 de carate, de puritate VS1. Piatra este fixată în platină, având și două diamante ovale de câte două carate fiecare. Prețul acestui inel este de aproximativ 1,4 milioane de euro”, a transmis un expert în bijuterii, conform sursei citate anterior.

Cristiano Ronaldo este cel mai bine plătit sportiv din lume, câștigând anual suma de 246 de milioane de euro la Al Nassr. Averea sa impresionantă a depășit un miliard de euro, în timp ce și partenera sa are cu ce să se mândrească. Din parteneriatele realizate, cât și din serialul pe care l-a avut, Georgina Rodriguez a strâns o avere de peste zece milioane de euro.