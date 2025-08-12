Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Suma exorbitantă plătită de Cristiano Ronaldo pentru inelul de logodnă oferit Georginei Rodriguez - Antena Sport

Home | Extra | Suma exorbitantă plătită de Cristiano Ronaldo pentru inelul de logodnă oferit Georginei Rodriguez
Foto

Suma exorbitantă plătită de Cristiano Ronaldo pentru inelul de logodnă oferit Georginei Rodriguez

Publicat: 12 august 2025, 9:59

Comentarii
Suma exorbitantă plătită de Cristiano Ronaldo pentru inelul de logodnă oferit Georginei Rodriguez
galerie foto Galerie (89)

Inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a oferit Georginei Rodriguez/ Instagram

S-a aflat suma exorbitantă plătită de Cristiano Ronaldo pentru inelul de logodnă oferit Georginei Rodriguez. Starul lusitan a cerut-o în căsătorie pe partenera lui, cu care formează un cuplu încă din 2016. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Georgina Rodriguez a postat fotografia cu inelul primit de la Cristiano Ronaldo. Imaginea s-a viralizat imediat și a strâns milioane de aprecieri pe rețelele de socializare. 

Suma exorbitantă plătită de Cristiano Ronaldo pentru inelul de logodnă oferit Georginei: 1,4 milioane de euro 

Portughezii de la abola.pt au dezvăluit că inelul de logodnă, care are un diamant uriaș, a costat suma impresionantă de 1,4 milioane de euro. Ei citează un site american specializat în bijuterii, care dezvăluie faptul că diamantul de pe inel este unul de 22 de carate. 

Pare că e un diamant de 22 de carate, de puritate VS1. Piatra este fixată în platină, având și două diamante ovale de câte două carate fiecare. Prețul acestui inel este de aproximativ 1,4 milioane de euro”, a transmis un expert în bijuterii, conform sursei citate anterior. 

Cristiano Ronaldo este cel mai bine plătit sportiv din lume, câștigând anual suma de 246 de milioane de euro la Al Nassr. Averea sa impresionantă a depășit un miliard de euro, în timp ce și partenera sa are cu ce să se mândrească. Din parteneriatele realizate, cât și din serialul pe care l-a avut, Georgina Rodriguez a strâns o avere de peste zece milioane de euro.  

Reclamă
Reclamă

Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez 

Cristiano Ronaldo a decis să se căsătorească cu Georgina Rodriguez, iubita sa de mai bine de nouă ani, cu care are şi două fetiţe. 

În urmă cu ceva timp, fotbalistul de 40 de ani declarase: „Îi spun mereu: ”Când vom avea acel click”. Ar putea fi într-un an, în şase luni sau într-o lună. Sunt 1000% sigur că se va întâmpla”. Şi acum s-a întâmplat. 

Chiar luni,, partenera lui a postat o fotografie inconfundabilă pe Instagram, cea a mâinii ei cu un inel de logodnă uriaş însoţit de o frază: “Da, vreau. În aceasta şi în toate vieţile mele”. 

Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de leiFructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
Reclamă

Sub mâna Georgianei se află cea a lui CR7 şi cel mai probabil fotografia a fost făcută într-un dormitor, pe un pat cu aşternuturi albe. 

Femeia de 31 de ani şi câştigătorul de cinci ori al Balonului de Aur au două fiice, Alana Martina (născută în noiembrie 2017) şi Bella Esmeralda (născută pe 18 aprilie 2022). În serialul „Eu sunt Georgina”, un portret intim al femeii care împarte viaţa cu CR7, difuzat între 2022 şi 2023 pe Netflix, ea a vorbit despre căsătorie şi a explicat că problema „nu este la ea”. 

+(89)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Noua propunere la pensiile private: rentă viageră, toată viaţa, însă fără a putea moşteni banii
Observator
Noua propunere la pensiile private: rentă viageră, toată viaţa, însă fără a putea moşteni banii
Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a oferit Georginei. Suma uriașă plătită de marele fotbalist
Fanatik.ro
Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a oferit Georginei. Suma uriașă plătită de marele fotbalist
9:36
Aryna Sabalenka, mesaj superb pentru Emma Răducanu după meciul epic de la Cincinnati: “Sunt foarte fericită”
9:27
Verdictul specialistului după ce Rapid a cerut penalty în meciul cu Oțelul: „Dacă nici el nu vede, atunci…”
8:57
Oficialul din Liga 1 care îl susține pe Gigi Becali în „războiul” cu Dan Șucu: „E o schimbare de bun simț”
8:49
Antrenorul lui Ianis Stoica a dat verdictul, după ce românul a debutat cu gol la Estrela Amadora: “Am vrut asta”
8:44
„De mult n-am mai văzut așa ceva”. Basarab Panduru, cucerit de un jucător al Rapidului după remiza cu Oțelul
8:35
Prima imagine cu Dennis Man, după vizita medicală la PSV. Ce număr și-a ales la noua echipă
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp 2 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 3 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 4 Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! 5 Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat” în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an 6 Jovan Markovic a plecat de la Universitatea Craiova, dar va rămâne în Liga 1. Echipa care a confirmat transferul
Citește și