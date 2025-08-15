Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cine va arbitra „dubla” Universitatea Craiova - Bașakșehir, din play-off-ul Conference League - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Cine va arbitra „dubla” Universitatea Craiova – Bașakșehir, din play-off-ul Conference League

Cine va arbitra „dubla” Universitatea Craiova – Bașakșehir, din play-off-ul Conference League

Alex Ioniță Publicat: 15 august 2025, 18:43

Comentarii
Cine va arbitra dubla” Universitatea Craiova – Bașakșehir, din play-off-ul Conference League

Sport Pictures

Meciurile dintre Universitatea Craiova şi Istanbul Başakşehir, din play-off-ul competiţiei de fotbal Conference League, vor fi arbitrate de brigăzi din Albania, respectiv Germania, potrivit site-ului UEFA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida din prima manşă, care va avea loc pe 21 august, pe stadionul Başakşehir Fatih Terim din Istanbul (20:45), va fi condusă de albanezul Juxhin Xhaja, iar arbitri asistenţi au fost desemnaţi Arber Zalla şi Rejdi Avdo. Al patrulea oficial a fost delegat Olsid Ferataj.

UEFA a anunțat numele arbitrilor delegați la „dubla” Universitatea Craiova – Bașakșehir

Kreshnik Barjamaj va fi arbitru video, în timp ce arbitru asistent video a fost nominalizat Olsion Yzeiraj, de asemenea din Albania, notează agerpres.ro.

Meciul din manşa secundă, care se va juca în data de 28 august, pe Stadionul ”Ion Oblemenco” (20:30), îl va avea la centru pe germanul Daniel Schlager, în timp ce arbitri asistenţi au fost delegaţi Sven Waschitzki şi Tobias Fritsch. Tobias Reichel a fost desemnat al patrulea oficial.

Robert Schroeder va fi arbitru video, în timp ce Katrin Rafalski va fi arbitru asistent video.

Reclamă
Reclamă

Mihai Rotaru a analizat-o pe Bașakșehir înaintea „dublei” din play-off-ul UECL: “E creația lui Erdogan!”

Mihai Rotaru a vorbit despre Bașakșehir, adversara Universității Craiova din play-off-ul Conference League. Acesta i-a analizat pe turci, după meciul cu Spartak Trnava.

Universitatea Craiova s-a calificat în play-off cu emoții, după ce a învins-o pe Spartak Trnava în prelungiri. Chiar dacă au codus cu 4-0 la general, elevii lui Mirel Rădoi s-au văzut întorși de slovaci, însă Băluță și Nsimba au rezolvat calificarea în reprizele adiționale.

Mihai Rotaru a amintit că Bașakșehir este echipa susținută de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. În opinia patronului de la Universitatea Craiova, formația din Istanbul este „creația” liderului de la Ankara.

Comoara ascunsă din inima Banatului. Turiştii o descoperă întâmplător, după mari aventuriComoara ascunsă din inima Banatului. Turiştii o descoperă întâmplător, după mari aventuri
Reclamă

Totodată, Mihai Rotaru a ținut să precizeze că turcii au un lot valoros, având în vedere sumele pe care le oferă pentru transferuri.

„(n.r. – Cum vi se par turcii?) Nu pot să spun că e cel mai tare sau cel mai slab adversar de până acum. Trnava e o echipă foarte bună, știam asta de dinainte. Sarajevo este o echipă cu individualități foarte bune, gândiți-vă că au vândut jucători cu 2,5-3 milioane de euro.

Cred că fiecare echipă are profilul și calitățile ei negative sau pozitive. Fără discuție e faptul că Bașakșehir este o echipă foarte tare, vine din campionatul Turciei, care este foarte puternic.

Bașakșehir este echipa de pe locul 5 și e sigur o echipă foarte bună. (n.r. Erdogan) E suporterul ei numărul 1 din ce știu, este creația lui. Au transferat acum un jucător, au plătit 8 milioane de euro pe un jucător din Seria A. Au dat 8 sau 9 milioane de euro”, a spus Mihai Rotaru, la fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Salarii care pornesc de la 2.000 de euro. Ce limbi străine sunt cele mai căutate
Observator
Salarii care pornesc de la 2.000 de euro. Ce limbi străine sunt cele mai căutate
”Lista rușinii” în politică: care sunt partidele care nu-și plătesc taxele la stat. Milionari de top, pe listele ANAF
Fanatik.ro
”Lista rușinii” în politică: care sunt partidele care nu-și plătesc taxele la stat. Milionari de top, pe listele ANAF
19:30
Un fost internațional cu sute de meciuri în Premier League s-a retras din fotbal!
18:45
Ianis Hagi, dorit de o echipă din Istanbul! Dezvăluirea lui Marius Şumudică: “Ştiu 100%”
18:24
Specialiștii au dat verdictul: Interul lui Cristi Chivu va câștiga titlul în Serie A!
17:40
Mihai Rotaru a analizat-o pe Bașakșehir înaintea „dublei” din play-off-ul UECL: “E creația lui Erdogan!”
17:27
“Sunt slabi” Gigi Becali a râs de Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Cu ce patron din Liga 1 se luptă: “Cu el am orgolii”
17:15
Gabi Balint, verdict dur după meciurile echipelor românești din cupele europene: “Zona a 4-a a fotbalului!”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Drita – FCSB 1-3. Campioana, calificare în play-off-ul Europa League, după un meci de vis la Priştina 4 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 5 Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali 6 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”