Cine va arbitra „dubla” Universitatea Craiova - Bașakșehir, din play-off-ul Conference League - Antena Sport

Meciurile dintre Universitatea Craiova şi Istanbul Başakşehir, din play-off-ul competiţiei de fotbal Conference League, vor fi arbitrate de brigăzi din Albania, respectiv Germania, potrivit site-ului UEFA.
Partida din prima manşă, care va avea loc pe 21 august, pe stadionul Başakşehir Fatih Terim din Istanbul (20:45), va fi condusă de albanezul Juxhin Xhaja, iar arbitri asistenţi au fost desemnaţi Arber Zalla şi Rejdi Avdo. Al patrulea oficial a fost delegat Olsid Ferataj.
Kreshnik Barjamaj va fi arbitru video, în timp ce arbitru asistent video a fost nominalizat Olsion Yzeiraj, de asemenea din Albania, notează agerpres.ro.
Meciul din manşa secundă, care se va juca în data de 28 august, pe Stadionul ”Ion Oblemenco” (20:30), îl va avea la centru pe germanul Daniel Schlager, în timp ce arbitri asistenţi au fost delegaţi Sven Waschitzki şi Tobias Fritsch. Tobias Reichel a fost desemnat al patrulea oficial.
Robert Schroeder va fi arbitru video, în timp ce Katrin Rafalski va fi arbitru asistent video.
Mihai Rotaru a vorbit despre Bașakșehir, adversara Universității Craiova din play-off-ul Conference League. Acesta i-a analizat pe turci, după meciul cu Spartak Trnava.
Universitatea Craiova s-a calificat în play-off cu emoții, după ce a învins-o pe Spartak Trnava în prelungiri. Chiar dacă au codus cu 4-0 la general, elevii lui Mirel Rădoi s-au văzut întorși de slovaci, însă Băluță și Nsimba au rezolvat calificarea în reprizele adiționale.
Mihai Rotaru a amintit că Bașakșehir este echipa susținută de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. În opinia patronului de la Universitatea Craiova, formația din Istanbul este „creația” liderului de la Ankara.