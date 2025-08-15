Cine va arbitra „dubla” Universitatea Craiova - Bașakșehir, din play-off-ul Conference League - Antena Sport

Meciurile dintre Universitatea Craiova şi Istanbul Başakşehir, din play-off-ul competiţiei de fotbal Conference League, vor fi arbitrate de brigăzi din Albania, respectiv Germania, potrivit site-ului UEFA.

Partida din prima manşă, care va avea loc pe 21 august, pe stadionul Başakşehir Fatih Terim din Istanbul (20:45), va fi condusă de albanezul Juxhin Xhaja, iar arbitri asistenţi au fost desemnaţi Arber Zalla şi Rejdi Avdo. Al patrulea oficial a fost delegat Olsid Ferataj.

UEFA a anunțat numele arbitrilor delegați la „dubla” Universitatea Craiova – Bașakșehir

Kreshnik Barjamaj va fi arbitru video, în timp ce arbitru asistent video a fost nominalizat Olsion Yzeiraj, de asemenea din Albania, notează agerpres.ro.

Meciul din manşa secundă, care se va juca în data de 28 august, pe Stadionul ”Ion Oblemenco” (20:30), îl va avea la centru pe germanul Daniel Schlager, în timp ce arbitri asistenţi au fost delegaţi Sven Waschitzki şi Tobias Fritsch. Tobias Reichel a fost desemnat al patrulea oficial.

Robert Schroeder va fi arbitru video, în timp ce Katrin Rafalski va fi arbitru asistent video.