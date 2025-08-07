„Nelule, de-astă dată n-ai mai fentat dricu’/ Te așteaptă la discuții tovarășul tău Nicu!”. Mesaj dur al unei galerii - Antena Sport

Ultralii Petrolului au afişat un banner cu un mesaj dur la adresa lui Ion Iliescu, asta după ce Guvernul a declarat joi zi de doliu naţional, în urma morţii fostului preşedinte al României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fanii “lupilor galbeni” au pus pe stadion mai multe bannere în ziua în care Ion Iliescu a fost înmormântat. Iliescu a fost condus pe ultimul drum de familia politică pe care a fondat-o în 1990. I-au stat aproape foştii premieri PSD Nicolae Văcăroiu, Adrian Năstase, Marcel Ciolacu şi Viorica Dăncilă. Şi fostul preşedinte Emil Constantinescu a fost prezent la funeralii, alături de premierul Ilie Bolojan.

Galeria Petrolului, mesaj dur pentru Ion Iliescu

„Nelule, de-astă dată n-ai mai fentat dricu’/ Te așteaptă la discuții tovarășul tău Nicu!”, a fost cel mai dur mesaj al galeriei Petrolului, conform fanatik.ro.

„Să declari zi de doliu național pentru personajul-cheie din desfășurările sângeroase ale Revoluției și Mineriadelor, reprezintă o nouă ofensă adusă poporului român de către clasa politică mizerabilă, desigur, mare parte din ea „școlită” chiar de Iliescu.

A reușit prea mulți ani să eludeze judecata pământească. Dosarele în care a fost acuzat, fie au fost clasate, fie au fost blocate în proceduri judiciare îndelungate, doar că de judecata divină și de reîntâlnirea cu „tovarășul” nu a putut scăpa nici măcar el. Iliescu, vinovat pentru sângele vărsat!”, a fost comunicatul emis de fanii Petrolului, conform sursei citate.