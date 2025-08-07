„Nelule, de-astă dată n-ai mai fentat dricu’/ Te așteaptă la discuții tovarășul tău Nicu!”. Mesaj dur al unei galerii - Antena Sport

Ultralii Petrolului au afişat un banner cu un mesaj dur la adresa lui Ion Iliescu, asta după ce Guvernul a declarat joi zi de doliu naţional, în urma morţii fostului preşedinte al României.
Fanii “lupilor galbeni” au pus pe stadion mai multe bannere în ziua în care Ion Iliescu a fost înmormântat. Iliescu a fost condus pe ultimul drum de familia politică pe care a fondat-o în 1990. I-au stat aproape foştii premieri PSD Nicolae Văcăroiu, Adrian Năstase, Marcel Ciolacu şi Viorica Dăncilă. Şi fostul preşedinte Emil Constantinescu a fost prezent la funeralii, alături de premierul Ilie Bolojan.
Galeria Petrolului, mesaj dur pentru Ion Iliescu
„Nelule, de-astă dată n-ai mai fentat dricu’/ Te așteaptă la discuții tovarășul tău Nicu!”, a fost cel mai dur mesaj al galeriei Petrolului, conform fanatik.ro.
„Să declari zi de doliu național pentru personajul-cheie din desfășurările sângeroase ale Revoluției și Mineriadelor, reprezintă o nouă ofensă adusă poporului român de către clasa politică mizerabilă, desigur, mare parte din ea „școlită” chiar de Iliescu.
A reușit prea mulți ani să eludeze judecata pământească. Dosarele în care a fost acuzat, fie au fost clasate, fie au fost blocate în proceduri judiciare îndelungate, doar că de judecata divină și de reîntâlnirea cu „tovarășul” nu a putut scăpa nici măcar el. Iliescu, vinovat pentru sângele vărsat!”, a fost comunicatul emis de fanii Petrolului, conform sursei citate.
CFR a cerut la UEFA să ţină un moment de reculegere pentru Ion Iliescu
7 august a fost decretată zi de doliu naţional, în ziua în care Universitatea Craiova, FCSB şi CFR Cluj evoluează în cupele europene. Una dintre cele trei echipe a cerut la UEFA un moment de reculegere în memoria fostului preşedinte al României, Ion Iliescu.
Dintre cluburile menţionate mai sus, doar CFR Cluj a cerut momentul de reculegere, înainte de duelul cu Braga din turul 3 preliminar al Europa League, ce va avea loc joi, de la ora 19:30, în Gruia.
“Meciurile programate în România se vor juca așa cum erau programate. Ar putea fi un minut de reculegere, la cererea cluburilor gazdă. Deocamdată, doar CFR Cluj a cerut”, e mesajul transmis de UEFA, conform golazo.ro.