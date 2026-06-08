Home | Extra | Dennis Man, Ştefan Târnovanu şi Denis Alibec s-au căsătorit! Denis a anunţat că va deveni tată

Dennis Man, Ştefan Târnovanu şi Denis Alibec s-au căsătorit! Denis a anunţat că va deveni tată

Dan Roșu Publicat: 8 iunie 2026, 9:21

Comentarii
Dennis Man, Ştefan Târnovanu şi Denis Alibec s-au căsătorit! Denis a anunţat că va deveni tată

Denis Alibec s-a căsătorit

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dennis Man, Ştefan Târnovanu şi Denis Alibec s-au căsătorit, duminică, în primul weekend de vară din 2026 şi la o zi după meciul echipei naţionale cu Ţara Galilor, scor 2-1. Dintre cei trei, Târnovanu a jucat sâmbătă, pe stadionul Steaua.

Ştefan Târnovanu (26 ani) s-a căsătorit cu Loredana Ţurcanu (26 ani). Ambii sunt din Iaşi, iar acum au ales facă marele pas. Ştefan Târnovanu a venit la Iaşi la mai puţin de 24 de ore după ce a fost în lotul echipei naţionale pentru meciul cu Ţara Galilor. Potrivit bzi.ro, cununia civilă a fost oficiată de primarul Mihai Chirica, iar mirele i-a oferit cadou o minge semnată pe care scriaForţa Poli”.

Dennis Man, Ştefan Târnovanu şi Denis Alibec s-au căsătorit! Denis a anunţat va deveni tată

Dennis Man (27 de ani) şi iubita sa Alexandra Grigoriţă au spus “DA”, la Vladimirescu (Arad), cu Nicolae şi Andreea Stanciu ca părinţi spirituali. Nicolae Stanciu a jucat aseară 70 de minute în amicalul pe care România l-a ştigat cu 2-1 în faţa Ţării Galilor, notează sportarad.ro.

Denis Alibec (35 de ani), originar din Mangalia, şi Anca Surdu (35 de ani), fostă gimnastă campioană mondială şi europeană, au devenit şi ei astăzi soţ şi soţie. Potrivit Ziua de Constanţa, Denis şi Anca au spus “Da!” în faţa ofiţerului de Stare Civilă într-un ceremonial desfăşurat la Cazinoul din Constanţa. Naşii au fost fostul fotbalist şi căpitan al Farului Alexandru Măţel şi soţia acestuia.

Reclamă
Reclamă

Alibec a postat pe Facebook imagini cu el şi soţia lui, precizând şi că vor deveni părinţi: “Officially Mr. & Mrs. and soon, mommy & daddy. Mulţumim tuturor celor prezenţi“.

Şi pagina de Facebook a echipei naţionale marchează momentul fericit din vieţile celor trei fotbalişti: “Dennis Man, Ştefan Târnovanu şi Denis Alibec au spus azi cel mai important DA din viaţa lor! Felicitări, băieţi! Casă de piatră!”

ANAF vinde un apartament cu 3 camere de 100 mp în Bucureşti cu 808.000 de leiANAF vinde un apartament cu 3 camere de 100 mp în Bucureşti cu 808.000 de lei
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Alertă de vreme severă în mai multe județe. ANM a emis un cod galben de furtuni și vânt puternic
Observator
Alertă de vreme severă în mai multe județe. ANM a emis un cod galben de furtuni și vânt puternic
Încă un incident grav înainte de startul Cupei Mondiale! Cinci persoane înjunghiate într-o gară din New York
Fanatik.ro
Încă un incident grav înainte de startul Cupei Mondiale! Cinci persoane înjunghiate într-o gară din New York
10:30

Dinamo a anunţat oficial transferul: “Mult succes”
9:50

Nuno Campos, primul transfer de la sosirea la Dinamo? Cine este francezul dorit și ce sumă oferă „câinii”
9:27

Surpriză uriaşă în atletism: prima înfrângere pentru Armand Duplantis după 3 ani
9:10

Gigi Becali insistă pentru transfer! A crescut oferta
9:06

Primele transferuri rezolvate de Florentino Perez, după ce a fost reales președinte al Realului
8:56

Ce a strigat Christian Eriksen cu doar câteva secunde înainte de a se prăbuşi din nou pe gazon
Vezi toate știrile
1 Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!” 2 Florentino Perez, victorie categorică la alegerile pentru președinția lui Real Madrid: „Este o zi fericită!” Mesajul lui Mourinho 3 O nouă plecare anunțată de Dinamo, la câteva ore după aducerea lui Nuno Campos 4 Gigi Becali a primit o ofertă de 7 milioane de euro pentru un star de la FCSB. Anunţul patronului 5 Gigi Becali a dat cea mai tare lovitură la FCSB! “Semnează pe 2 ani” 6 Adi Ilie a anunţat care sunt cei 3 jucători ai viitorului naţionalei României: “Sper că Hagi şi-a dat seama”
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat