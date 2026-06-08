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Dennis Man, Ştefan Târnovanu şi Denis Alibec s-au căsătorit, duminică, în primul weekend de vară din 2026 şi la o zi după meciul echipei naţionale cu Ţara Galilor, scor 2-1. Dintre cei trei, Târnovanu a jucat sâmbătă, pe stadionul Steaua.

Ştefan Târnovanu (26 ani) s-a căsătorit cu Loredana Ţurcanu (26 ani). Ambii sunt din Iaşi, iar acum au ales să facă marele pas. Ştefan Târnovanu a venit la Iaşi la mai puţin de 24 de ore după ce a fost în lotul echipei naţionale pentru meciul cu Ţara Galilor. Potrivit bzi.ro, cununia civilă a fost oficiată de primarul Mihai Chirica, iar mirele i-a oferit cadou o minge semnată pe care scria “Forţa Poli”.

Dennis Man, Ştefan Târnovanu şi Denis Alibec s-au căsătorit ! Denis a anunţat că va deveni tată

Dennis Man (27 de ani) şi iubita sa Alexandra Grigoriţă au spus “DA”, la Vladimirescu (Arad), cu Nicolae şi Andreea Stanciu ca părinţi spirituali. Nicolae Stanciu a jucat aseară 70 de minute în amicalul pe care România l-a câştigat cu 2-1 în faţa Ţării Galilor, notează sportarad.ro.

Denis Alibec (35 de ani), originar din Mangalia, şi Anca Surdu (35 de ani), fostă gimnastă campioană mondială şi europeană, au devenit şi ei astăzi soţ şi soţie. Potrivit Ziua de Constanţa, Denis şi Anca au spus “Da!” în faţa ofiţerului de Stare Civilă într-un ceremonial desfăşurat la Cazinoul din Constanţa. Naşii au fost fostul fotbalist şi căpitan al Farului Alexandru Măţel şi soţia acestuia.