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Omul care a preluat o afacere imensă de la Ion Țiriac la 24 de ani candidează! “Personaje nocive”

Andrei Nicolae Publicat: 9 iunie 2026, 12:37

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Omul care a preluat o afacere imensă de la Ion Țiriac la 24 de ani candidează! Personaje nocive

Cosmin Hodor (ultimul de la stânga la dreapta), alături de Ion Țiriac și Ilie Năstase / Facebook Cosmin Hodor

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Cosmin Hodor, fost director al turneului Țiriac Open și manager de comunicare al Simonei Halep, și-a anunțat candidatura pentru unul dintre posturile de vicepreședinte din Federația Română de Tenis. Acesta a făcut anunțul pe rețelele sociale, explicând într-un mesaj lung experiența sa din domeniu și motivele pentru care ia această decizie.

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În 2002, Ion Țiriac lua o decizie curajoasă și îi încredința postul de director executiv al turneului ce îi purta numele unui anume Cosmin Hodor, cel care până atunci fusese șoferul asistentei fostului tenismen. Acesta a acceptat pe loc, iar la 24 de ani distanță de la acel moment este pregătit să se implice în conducerea structurii care administrează viitorul “sportului alb” din România, FRT.

Cosmin Hodor candidează pentru funcția de vicepreședinte al FRT

Hodor vrea să candideze pentru una dintre cele trei poziții de vicepreșdinte de la federație, decizie luată după ce s-a consultat cu George Cosac, actualul președinte al structurii, respectiv cu Adrian Marcu, un număr “2” din FRT. Fostul director de la Țiriac Open a invocat probleme la nivelul instituției și nu s-a ferit să transmită că dacă nu va simți că va aduce vreun plas, își va da demisia.

Am decis în lunile trecute, deoarece acum timpul îmi permite să fac acest pas, după consultări prealabile cu dl. George Cosac și dl. Adrian Marcu, oameni cărora le port un mare respect și față de care am o datorie morală, să candidez la unul dintre posturile de vicepreședinte al Federației Române de Tenis.

După toate problemele cu care s-a confruntat această federație, e un miracol că încă stă în picioare și funcționează. Au fost personaje destul de nocive pentru tenisul românesc, care nu au încercat altceva decât să distrugă, fără să construiască nimic. Din păcate, asta a ținut pe loc o instituție nu demult fanion pentru sportul nostru.

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S-au făcut eforturi uriașe pentru ca această federație să fie conectată la aparate și să nu se distrugă. Dar cred că e momentul să se treacă la un alt nivel. Se pot face lucruri bune, se poate aplica o nouă strategie de dezvoltare a tenisului de la noi, bazată pe alte experiențe care deja au dat rezultate în alte părți. Depinde cum reușim să coagulăm persoane importante în jurul acestui sport.

Nu-mi doresc această poziție de dragul funcției. Știu că așteptările sunt mari în ceea ce mă privește și de aceea nu-mi permit să mă discreditez în fața nimănui. Am muncit mult ca să-mi câștig respectul și nu-mi doresc să fiu judecat în alt mod. Dacă simt că nu pot să aduc niciun plus, sunt primul care ridic mâna și cedez locul“, a scris Hodor pe contul său de Facebook.

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Alegerile pentru Federația Română de Tenis vor avea loc pe 10 iunie, iar pentru funcția de vicepreședinte mai candidează Silviu Matei și Dumitru Hărădău.

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Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

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