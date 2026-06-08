Casa săracă în care a crescut Gică Hagi. Cui i-a donat-o “Regele”. Gestul pe care puţini l-ar face

“Regele” Gică Hagi are acum o avere de peste 30 de milioane de euro, dar copilăria lui a fost marcată de o sărăcie cruntă. O dovadă în acest sens este şi casa din localitatea constănţeană Săcele, în care s-a născut şi a copilărit Gheorghe Hagi. Locuinţa nu a fost dărâmată şi arată exact ca în urmă cu trei decenii. O casă veche, bătrânească… aflată pe o uliţa pietruită. De-aici “Regele” şi-a luat drumul şi avea să devină cel mai important fotbalist pe care l-a dat România.
Gheorghe Hagi s-a născut pe data de 5 februarie 1965 în comuna Săcele, situată la 40 de kilometri de Constanţa. Casa a fost vândută de părinţii lui Hagi, când el era în clasele primare. Au plecat la oraş, dar Hagi nu a uitat de unde a văzut lumina zilei. Şi atunci când a făcut primii bani din fotbal, el a decis să recumpere casa şi să o doneze.
Casa în care a crescut Gică Hagi. Cui i-a donat-o “Regele”
Gică Hagi a decis să doneze casa unei femei, Lenuţa Iamandi, care a fugit de bărbatul ei pentru că o bătea. Femeia nu a plătit niciun fel de chirie, iar “Regele” i-a cerut să aibă grijă de casă aşa cum ştie mai bine. „Acum, în casa lui Hagi stă doar băiatul cel mare al Lenuței, cu familia lui, iar femeia căruia Gică i-a făcut donația s-a mutat tot în sat, dar în casa unor rude”, a scris Fanatik recent.
Gică Hagi, amintiri despre casa părintească
„Copilăria mea la Săcele a fost ca a oricărui copil de la sat. Eu m-am născut ca să joc fotbal, le-am arătat acest lucru părinţilor prin toate manifestările mele. Primul cadou – şi singurul pe care li l-am cerut vreodată! – a fost o minge. Am primit-o la cinci ani, deşi o cerusem când aveam trei”, declara şi Gică Hagi despre casa părintească.
Kira şi Ianis Hagi, duşi de Gică Hagi să vadă locuinţa
Gică Hagi a ţinut să le arate şi copiilor de unde a plecat. O singură dată a mai trecut actualul selecţioner al României prin Săcele. Se întâmpla în 2005, când le-a arătat lui Ianis și Kirei casa părintească.
„A fost o perioadă foarte frumoasă. Am ţinut să-i duc acolo şi pe copiii mei când au crescut. Au văzut toate animalele, erau încântaţi! Eu am crescut cu toate animalele acestea şi am crescut bine! În aer liber, afară. Dezvoltarea unui copil e mult mai bună afară decât în casă”, a rememorat Gică Hagi.
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