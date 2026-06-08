Casa săracă în care a crescut Gică Hagi. Cui i-a donat-o “Regele”. Gestul pe care puţini l-ar face

“Regele” Gică Hagi are acum o avere de peste 30 de milioane de euro, dar copilăria lui a fost marcată de o sărăcie cruntă. O dovadă în acest sens este şi casa din localitatea constănţeană Săcele, în care s-a născut şi a copilărit Gheorghe Hagi. Locuinţa nu a fost dărâmată şi arată exact ca în urmă cu trei decenii. O casă veche, bătrânească… aflată pe o uliţa pietruită. De-aici “Regele” şi-a luat drumul şi avea să devină cel mai important fotbalist pe care l-a dat România.

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Gheorghe Hagi s-a născut pe data de 5 februarie 1965 în comuna Săcele, situată la 40 de kilometri de Constanţa. Casa a fost vândută de părinţii lui Hagi, când el era în clasele primare. Au plecat la oraş, dar Hagi nu a uitat de unde a văzut lumina zilei. Şi atunci când a făcut primii bani din fotbal, el a decis să recumpere casa şi să o doneze.

Casa în care a crescut Gică Hagi. Cui i-a donat-o “Regele”

Gică Hagi a decis să doneze casa unei femei, Lenuţa Iamandi, care a fugit de bărbatul ei pentru că o bătea. Femeia nu a plătit niciun fel de chirie, iar “Regele” i-a cerut să aibă grijă de casă aşa cum ştie mai bine. „Acum, în casa lui Hagi stă doar băiatul cel mare al Lenuței, cu familia lui, iar femeia căruia Gică i-a făcut donația s-a mutat tot în sat, dar în casa unor rude”, a scris Fanatik recent.

Gică Hagi, amintiri despre casa părintească

„Copilăria mea la Săcele a fost ca a oricărui copil de la sat. Eu m-am născut ca să joc fotbal, le-am arătat acest lucru părinţilor prin toate manifestările mele. Primul cadou – şi singurul pe care li l-am cerut vreodată! – a fost o minge. Am primit-o la cinci ani, deşi o cerusem când aveam trei”, declara şi Gică Hagi despre casa părintească.

Kira şi Ianis Hagi, duşi de Gică Hagi să vadă locuinţa

Gică Hagi a ţinut să le arate şi copiilor de unde a plecat. O singură dată a mai trecut actualul selecţioner al României prin Săcele. Se întâmpla în 2005, când le-a arătat lui Ianis și Kirei casa părintească.