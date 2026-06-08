Gabi Tamaș a câștigat Survivor România 2026. Cu ce sumă uriașă a plecat acasă din Dominicană

Gabi Tamaș a câștigat Survivor România 2026. Fostul internațional a cucerit marele trofeu, după finala cu Lucian Popa.

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Câștigătorul competiției a fost ales de public, prin vot. Gabi Tamaș a încasat și un premiu de 100.000 de euro, după succesul din Republica Dominicană.

Gabi Tamaș a câștigat Survivor România 2026

Imediat după ce Adi Vasile a anunțat numele câștigătorului Survivor 2026, a fost o „explozie” de bucurie în jurul lui Gabi Tamaș. Fostul internațional a ridicat trofeul Survivor, pe care l-a dedicat celor care l-au criticat, pe parcursul competiției.

„N-am cuvinte. M-am bucurat foarte mult că ați văzut cum s-au bucurat cei de aici. Înseamnă că i-am marcat pe toți, știu că au mai fost controverse, supărări. Am văzut lucrurile bune scrise despre noi, despre toți de aici.

Dar vreau să dedic acest premiu celor care m-au criticat. Pentru voi e asta. Cei care mă iubesc, știu cu adevărat cum sunt eu”, a declarat Gabi Tamaș, după ce a câștigat Survivor 2026, la Antena 1.