Gabi Tamaș a câștigat Survivor România 2026. Cu ce sumă uriașă a plecat acasă din Dominicană

Gabi Tamaș a câștigat Survivor România 2026. Fostul internațional a cucerit marele trofeu, după finala cu Lucian Popa.
Câștigătorul competiției a fost ales de public, prin vot. Gabi Tamaș a încasat și un premiu de 100.000 de euro, după succesul din Republica Dominicană.
Gabi Tamaș a câștigat Survivor România 2026
Imediat după ce Adi Vasile a anunțat numele câștigătorului Survivor 2026, a fost o „explozie” de bucurie în jurul lui Gabi Tamaș. Fostul internațional a ridicat trofeul Survivor, pe care l-a dedicat celor care l-au criticat, pe parcursul competiției.
„N-am cuvinte. M-am bucurat foarte mult că ați văzut cum s-au bucurat cei de aici. Înseamnă că i-am marcat pe toți, știu că au mai fost controverse, supărări. Am văzut lucrurile bune scrise despre noi, despre toți de aici.
Dar vreau să dedic acest premiu celor care m-au criticat. Pentru voi e asta. Cei care mă iubesc, știu cu adevărat cum sunt eu”, a declarat Gabi Tamaș, după ce a câștigat Survivor 2026, la Antena 1.
Competiția s-a desfășurat pe parcursul a 22 de săptămâni. 31 de concurenți au fost prezenți, dintre aceștia doar 14 ajungând până în etapa Unificării. Ulterior, opt au ajuns până în faza Individualelor, iar șase în semifinale, fază în care doi au fost eliminați.
Gabi Tamaș, Lucian Popa, Patricia Vizitiu și Ramona Micu au ajuns în etapa finală. După prima parte, Ramona Micu a fost eliminată, în urma duelului cu Patricia Vizitiu. Ulterior, Tamaș a fost primul care a ajuns în faza finală, unde i s-a alăturat Lucian Popa.
- Denis Alibec s-a căsătorit cu Anca Surdu și urmează să devină tătic. Locul special ales pentru cununie
- Fără ezitare: soția miliardarului sare în ajutorul familiei afectate de drona explodată în România!
- Cristi Chivu, interviu în Italia despre Nicolae Ceauşescu, decesul tatălui şi cadourile de suflet oferite mamei
- Imagini de la nunta lui Alexandru Pantea. Fotbalistul de la FCSB s-a căsătorit, cine este soţia lui
- Ce se mai ştie de Leni Celnicu, prima soție de care Gică Hagi a divorţat pentru că îi punea miere în cafea. Cum arată acum