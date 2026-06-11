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Cum arată clasamentul celor mai bine plătiți selecționeri de la Cupa Mondială. Surpriza imensă din Top 10

Andrei Nicolae Publicat: 11 iunie 2026, 18:21

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Cum arată clasamentul celor mai bine plătiți selecționeri de la Cupa Mondială. Surpriza imensă din Top 10

Carlo Ancelotti, în timpul unui meci / Profimedia

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Campionatul Mondial este la câteva ore de start, însă până să vedem la treabă toate cele 48 de echipe implicate în turneul final din America de Nord, urmează să analizăm o ierarhie în care sunt implicați selecționerii naționanelor. Cum arată clasamentul antrenorilor care merg la World Cup 2026 și care este marea surpriză din top.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Carlo Ancelotti, cel mai bine plătit selecționer de la Cupa Mondială

La World Cup 2026 nu vor participa doar 48 de echipe naționale, ci și 48 de selecționeri, unii mai bine plătiți decât alții. În cazul unor antrenori, banii sunt justificați prin prisma numelui pe care îl poartă sau renumele echipei pe care o reprezintă. În alte cazuri, banii foarte mulți veniți de la federație își spun cuvântul.

În topul care aliniază cel mai bine plătiți antrenori de la Campionatul Mondial, Carlo Ancelotti este lider detașat cu un salariu de 10 milioane de euro pe an. Italianul cu cinci Ligi ale Campionilor în palmares este urmat în top de Julian Nagelsmann, selecționerul Germaniei, cu 7 milioane de dolari.

Podiumul e completat de unul dintre antrenorii echipei gazdă, mai exact a Statelor Unite ale Americii. Argentinianul Mauricio Pochettino încasează șase milioane de dolari.

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Surpriza imensă e reprezentată de selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, care nu prinde Top 10-ul. În ciuda faptului că a câștigat titlul mondial și două ediții de Copa America alături de “pume”, antrenorul de 48 de ani primește doar 2,6 milioane de euro.

În top, peste Scaloni se află nume precum Julen Lopetegui (Qatar, 2,4 milioane), argentinianul Gustafo Alfaro (Paraguay), mexicanul Javier Aguirre (Mexic).

Top 10 cel mai bine plătiți selecționeri de la World Cup 2026

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  • 1. Carlo Ancelotti – Brazilia
  • 2. Julian Nagelsmann – Germania
  • 3. Mauricio Pochettino – SUA
  • 4. Thomas Tuchel – Anglia
  • 5. Roberto Martinez – Portugalia
  • 6. Fabio Cannavaro – Uzbekistan
  • 7. Didier Deschamps – Franța
  • 8. Ronald Koeman – Olanda
  • 9. Marcelo Bielsa – Uruguay
  • 10. Jesse Marsch – Canada
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