Gestul nemţilor pentru 4.000 de fani care vin la meciul Germaniei cu Ecuador de la Mondial

Federaţia Germană de Fotbal a anunţat că va pune la dispoziţie gratis autocare pentru 4.000 de fani care vor merge la meciul nemţilor cu Ecuador de la Campionatul Mondial. FIFA World Cup 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.
Gestul superb al nemţilor vine în contextul în care deplasarea spre stadionul MetLife din New York (New Jersey) s-a scumpit de la 15 la 98 de dolari. Decizia scumpirii preţului biletelor pentru transport le-a aparţinut autorităţilor locale. MetLife este şi stadionul în care se va disputa finala FIFA World Cup 2026.
Germania debutează la Mondial împotriva reprezentativei statului Curacao, naţională care e antrenată de cunoscutul Dick Advocaat (78 de ani), fostul selecţioner al Olandei. În meciurile amicale disputate înainte de startul Mondialului, Germania a obţinut două victorii, 4-0 cu Finlanda şi 2-1 cu una dintre ţările gazdă ale FIFA World Cup, Statele Unite.
Programul grupei E de la Mondial, din care face parte Germania
- 14 iunie, ora 20:00 – Germania – Curacao (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 15 iunie, ora 2:00 – Coasta de Fildeș – Ecuador (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 20 iunie, ora 23:00 – Germania – Coasta de Fildeș (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 21 iunie, ora 3:00 – Ecuador – Curacao (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 26 iunie, ora 1:00 – Ecuador – Germania (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 26 iunie, ora 1:00 – Curacao – Coasta de Fildeș (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Lotul Germaniei pentru Campionatul Mondial
Portari: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nübel (Stuttgart)
Fundaşi: Joshua Kimmich (Bayern Munich), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (Leipzig), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Pascal Groß (Brighton), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Malick Thiaw (Newcastle), Jonathan Tah (Bayern Munich)
Mijlocaşi: Jamal Musiala (Bayern Munich), Jamie Leweling (Stuttgart), Aleksandar Pavlović (Bayern Munich), Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Munich),
Atacanţi: Kai Havertz (Arsenal), Deniz Undav (Stuttgart), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle), Lennart Karl (Bayern Munich), Leroy Sané (Galatasaray), Assan Ouédraogo (RB Leipzig)
Selecţioner: Julian Nagelsmann
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