Ce mesaj de la Putin i-a transmis Roman Abramovici lui Zelenski. Cei doi s-au întâlnit în secret: “Suntem dispuşi”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut, în mai 2026, oligarhului rus Roman Abramovici să discute cu Vladimir Putin despre reluarea negocierilor bilaterale de pace, a relatat Financial Times (FT) la 7 iunie, citând patru surse familiarizate cu acest subiect. Zelenski a confirmat întâlnirea cu Abramovici într-un interviu acordat Sky News.
“(Abramovici) a venit şi a vrut să-mi transmită mesajul că (ruşii) vor să înţeleagă ce suntem dispuşi să facem”, a spus el.
Zelenski a spus că i-a cerut lui Abramovici să-i transmită lui Putin că Ucraina nu va ceda niciodată Donbasul. De asemenea, i-a cerut să-i spună lui Putin că este gata să se întâlnească direct cu el într-un oraş din afara Rusiei sau a Belarusului.
“I-am spus că poate alege orice moment începând de mâine, poate alege orice zi, orice format”, a spus Zelenski, potrivit Kyiv Independent.
Descrierea întâlnirii făcută de preşedinte diferă uşor de versiunea prezentată de FT. Surse au declarat publicaţiei că Zelenski l-a invitat pe Abramovici la Kiev în luna mai şi i-a cerut oligarhului să-i transmită lui Putin un mesaj prin care să-i dea de înţeles că preşedintele ucrainean era pregătit să se întâlnească pentru un summit faţă în faţă.
Kievul spera să-şi demonstreze angajamentul faţă de iniţierea unor negocieri de pace, chiar şi în contextul în care SUA erau preocupate de războiul din Iran, au declarat surse pentru FT.
Rusia a respins însă propunerea.
Abramovici a jucat un rol de mediator între Rusia şi Ucraina încă din primele zile ale invaziei pe scară largă din 2022. El a contribuit la organizarea schimburilor de prizonieri şi a oferit sprijin în negocierile privind Iniţiativa privind cerealele din Marea Neagră.
Surse apropiate lui Abramovici au declarat că oligarhul este în continuare implicat în menţinerea legăturii între Kiev şi Moscova, deşi rolul său a fost minimizat de când Rusia a început să negocieze direct cu SUA după realegerea lui Donald Trump.
“Este necesar pentru că este singurul rus pe care (ucrainenii) îl tolerează. Se înţelege bine cu toată lumea”, a declarat o sursă pentru FT.
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