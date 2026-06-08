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Ce mesaj de la Putin i-a transmis Roman Abramovici lui Zelenski. Cei doi s-au întâlnit în secret: “Suntem dispuşi”

Radu Constantin Publicat: 8 iunie 2026, 9:47

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Ce mesaj de la Putin i-a transmis Roman Abramovici lui Zelenski. Cei doi s-au întâlnit în secret: Suntem dispuşi
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Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut, în mai 2026, oligarhului rus Roman Abramovici să discute cu Vladimir Putin despre reluarea negocierilor bilaterale de pace, a relatat Financial Times (FT) la 7 iunie, citând patru surse familiarizate cu acest subiect. Zelenski a confirmat întâlnirea cu Abramovici într-un interviu acordat Sky News.

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“(Abramovici) a venit şi a vrut să-mi transmită mesajul că (ruşii) vor să înţeleagă ce suntem dispuşi să facem”, a spus el.

Zelenski a spus că i-a cerut lui Abramovici să-i transmită lui Putin că Ucraina nu va ceda niciodată Donbasul. De asemenea, i-a cerut să-i spună lui Putin că este gata să se întâlnească direct cu el într-un oraş din afara Rusiei sau a Belarusului.

“I-am spus că poate alege orice moment începând de mâine, poate alege orice zi, orice format”, a spus Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

Descrierea întâlnirii făcută de preşedinte diferă uşor de versiunea prezentată de FT. Surse au declarat publicaţiei că Zelenski l-a invitat pe Abramovici la Kiev în luna mai şi i-a cerut oligarhului să-i transmită lui Putin un mesaj prin care să-i dea de înţeles că preşedintele ucrainean era pregătit să se întâlnească pentru un summit faţă în faţă.

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Kievul spera să-şi demonstreze angajamentul faţă de iniţierea unor negocieri de pace, chiar şi în contextul în care SUA erau preocupate de războiul din Iran, au declarat surse pentru FT.

Rusia a respins însă propunerea.

Abramovici a jucat un rol de mediator între Rusia şi Ucraina încă din primele zile ale invaziei pe scară largă din 2022. El a contribuit la organizarea schimburilor de prizonieri şi a oferit sprijin în negocierile privind Iniţiativa privind cerealele din Marea Neagră.

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Surse apropiate lui Abramovici au declarat că oligarhul este în continuare implicat în menţinerea legăturii între Kiev şi Moscova, deşi rolul său a fost minimizat de când Rusia a început să negocieze direct cu SUA după realegerea lui Donald Trump.

“Este necesar pentru că este singurul rus pe care (ucrainenii) îl tolerează. Se înţelege bine cu toată lumea”, a declarat o sursă pentru FT.

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