Ce mesaj de la Putin i-a transmis Roman Abramovici lui Zelenski. Cei doi s-au întâlnit în secret: “Suntem dispuşi”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut, în mai 2026, oligarhului rus Roman Abramovici să discute cu Vladimir Putin despre reluarea negocierilor bilaterale de pace, a relatat Financial Times (FT) la 7 iunie, citând patru surse familiarizate cu acest subiect. Zelenski a confirmat întâlnirea cu Abramovici într-un interviu acordat Sky News.

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“(Abramovici) a venit şi a vrut să-mi transmită mesajul că (ruşii) vor să înţeleagă ce suntem dispuşi să facem”, a spus el.

Zelenski a spus că i-a cerut lui Abramovici să-i transmită lui Putin că Ucraina nu va ceda niciodată Donbasul. De asemenea, i-a cerut să-i spună lui Putin că este gata să se întâlnească direct cu el într-un oraş din afara Rusiei sau a Belarusului.

“I-am spus că poate alege orice moment începând de mâine, poate alege orice zi, orice format”, a spus Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

Descrierea întâlnirii făcută de preşedinte diferă uşor de versiunea prezentată de FT. Surse au declarat publicaţiei că Zelenski l-a invitat pe Abramovici la Kiev în luna mai şi i-a cerut oligarhului să-i transmită lui Putin un mesaj prin care să-i dea de înţeles că preşedintele ucrainean era pregătit să se întâlnească pentru un summit faţă în faţă.