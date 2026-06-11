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Schimbare istorică în fotbal! FIFA a aprobat noul regulament: fiecare contract va avea clauză de reziliere

Sebastian Ujica Publicat: 11 iunie 2026, 18:11

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Schimbare istorică în fotbal! FIFA a aprobat noul regulament: fiecare contract va avea clauză de reziliere

Ousmane Dembele ridicând trofeul Champions League / Profimedia

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Una dintre cele mai importante schimbări din fotbal în ultimul timp a fost aprobată după doi ani de negocieri: de la 1 ianuarie 2027 va intra în vigoare, astfel că nu va avea un impact asupra transferurilor din această vară.

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În schimb, din următoarea perioadă de mercato, se introduce obligativitatea unei clauze de reziliere în contractele tuturor jucătorilor, așa cum se întâmplă deja în La Liga.

Noile reguli aprobate de FIFA

Regulamentul a fost aprobat după consultări între FIFA, UEFA, sindicatul jucătorilor FIFPro și Asociația Europeană a Cluburilor (ECA). Ele au folosit „Platforma de Dialog Social pentru Fotbalul Internațional” creată tocmai pentru reglementarea relațiilor dintre cluburile de fotbal și jucători.

Una dintre principalele schimbări e legată de felul în care vor fi gestionate încălcările de regulament. În cazul fotbaliștilor care câștigă până la 150.000 de dolari anual şi pentru care se încalcă regulamentul, compensația minimă va fi egală cu valoarea rămasă a contractului. Mai mult, dacă este clubul vinovat, el poate primi o sancţiune de până la 6 salarii lunare.

O altă schimbare este legată de transferurile internaţionale: fotbaliştii vor avea dreptul la 5% din valoarea totală a tranzacției. În cazul jucătorilor care încasează sub 150.000 de euro pe an, acest procent se acordă obligatoriu. Fotbaliștii care au salarii peste acest prag pot renunța la această cotă.

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„Astăzi este un moment de cotitură pentru jucători și pentru guvernanța fotbalului mondial. Un acord pe teme atât de importante nu era deloc garantat. Efortul nostru comun a făcut posibil acest rezultat” a declarat David Terrier, președintele FIFPRO Europe.

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