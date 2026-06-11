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„Întâlnire de gradul III la Gaziantep!” Turcii anunță ce urmează pentru Mirel Rădoi

Sebastian Ujica Publicat: 11 iunie 2026, 17:36

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Întâlnire de gradul III la Gaziantep!” Turcii anunță ce urmează pentru Mirel Rădoi

Mirel Rădoi pregătește strategia pentru viitorul sezon la Gaziantep

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Mirel Rădoi a scăpat de emoții: rămânerea bașkanului Memik Yilmaz a liniștit apele la Gaziantep. Acum, turcii de la Gaziantepolusum scriu că Rădoi urmează să aibă o întâlnire extrem de importantă care va determina viitorul clubului.

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„Toții ochii sunt pe următoarea întâlnire” scrie presa din Turcia despre faptul că Yilma și Rădoi vor fi față în față zilele următoare.

Rădoi decide strategia

La întâlnirea dintre bașkanul Memik Yilmaz și Mirel Rădoi va fi stabilit calendarul pentru viitorul sezon, precum și strategia. Mai exact: ce jucători urmează să rămână, care pot să plece și ce jucători își dorește antrenorul să fie aduși.

Raportul pe care îl va face Mirel Rădoi cu privire la lotul echipei va determina direct bugetul pentru transferurile din această vară, precum și profilul jucătorilor care vor fi țintiți de către Gaziantep.

Obiectivul lui Rădoi

Ajuns la Gaziantep în primăvară, Rădoi a pierdut toate cele 4 meciuri în care a stat pe banca echipei în finalul sezon și s-a vorbit chiar despre posibilitatea înlocuirii lui. Însă rămânerea lui Yilmaz ca președinte a liniștit apele, iar Rădoi lucrează deja la pregătirea noului sezon.

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Primul obstacol: ridicarea interdicției la transferuri. Clubul trebuie să achite o datorie pentru ca această problemă să fie rezolvată și Gaziantep să poată face transferuri. Rădoi lucrează deja cu prezumția că acest lucru se va întâmpla.

Și cei de la Gaziantep sunt hotărâți să-l sprijine pe Rădoi astfel încât echipa să fie „mult mai puternică și mai competitivă”, mai scriu jurnaliștii turci. Gaziantep a terminat pe locul 12 în clasament cu 37 de puncte în 34 de partide, la 20 de puncte de cupele europene, acolo unde își dorește să ajungă Gaziantep după sezonul următor.

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