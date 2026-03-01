"Frate, nu dau de ai mei deloc"! Clipe de groază pentru iranianul care trăieşte în România - Antena Sport

Închide meniul
Dan Roșu Publicat: 1 martie 2026, 13:37

Teheran - Profimedia Images

Seyed Alireza Mousavi (35 de ani) trece prin momente grele, după ce Statele Unite şi Israelul au atacat Iranul. Handbalistul de la Universitatea Cluj se teme pentru viaţa familiei sale, care se află la 300 de kilometri de Teheran.

Teheran este zona cea mai atacată! La rândul lor, iranienii au contraatacat şi au atacat Dubai. Mousavi explică cu greu ce simte în aceste ore.

Toate detaliile despre războiul din Orientul Mijlociu sunt pe observatornews.ro!

Seyed Alireza Mousavi, clipe de groază

”Frate, nu reușesc să dau de ai mei deloc. Am vorbit cu ei vineri seară, dar sâmbătă a fost blocat tot. Absolut tot. Telefon, internet, nu am nicio șansă să aflu ce e cu ei. Tata, mama, sora, rudele, cred că în total sunt vreo mie de suflete, pentru că avem familie mare, frate, mare de tot, sunt blocați acolo, la vreo 300 de kilometri de Teheran. Și foarte aproape, la câțiva kilometri, de un depozit nuclear, sau nu știu ce, chiar acolo, la noi.

Tu realizezi că atunci când pică vreo bombă pe acolo, se panichează toți într-un mod în care nu pot să-ți explic oricât aș încerca? Copiii nu mai dorm de nu știu când, părinții sunt îngrijorați, totul s-a scumpit îngrozitor, de la zi la zi… În plus, nu știi dacă mai găsești strictul necesar, este greu, este haos. E foarte rău, și cu bombele, și cu viața de zi cu zi.

Da, vreau libertate pentru ai mei, vreau democrație, vreau viață, nu război! Dar, mai întâi de toate, vreau să știu dacă sunt bine, dacă trăiesc, dacă, dacă, dacă… Pentru că la asta s-a ajuns acum, să știu că sunt bine. Eu sunt la Cluj, e liniște, dar mă doare sufletul pentru că eu stau în liniște, iar ei cine știe cum or fi…

Războiul, bombardamentele, vorbim de lucruri rele, care fac rău, mă rog la Allah ca ai mei să fie bine. Doamne ajută, frate, să fie bine, mi-e greu, nu dau de ei, nu știu cum sunt, știu doar că am vorbit vineri și erau foarte îngrijorați. Stau cu ochii lipiți de televizor, de telefon, citesc știri și sunt foarte îngrijorat”, a declarat Alireza Mousavi, potrivit gsp.ro.

