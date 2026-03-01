Gigi Neţoiu, detalii tulburătoare din Dubai: "Filme de groază.. Lumea se gândește să își salveze copiii" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Neţoiu, detalii tulburătoare din Dubai: “Filme de groază.. Lumea se gândește să își salveze copiii”

Dan Roșu Publicat: 1 martie 2026, 16:25

Comentarii
Gigi Neţoiu, în timpul unui interviu - Sport Pictures

Gigi Neţoiu se află în Dubai şi a oferit de acolo detalii despre situaţia în care se află oamenii rămaşi acolo, după ce iranienii au bombardat oraşul, ca o ripostă după ce Iranul a fost atacat de SUA şi Israel.

„Nu am vorbit cu nimeni. Fiecare se uită să își scape pielea. Toată lumea se ascunde. E pustiu… când a fost Covid era de 100 de ori mai bine. Mașinile blocate, tot… Primești alarmă să te adăpostești.

Bombele, rachetele, fac 10 minute de acolo până aici. Filme de groază, nici alea nu sunt așa… Nu ai cu ce să pleci. Cu barca nu poți, cu mașina nu, cu avionul nu… înot, cum să pleci? Complicată rău de tot situația. Dacă acum se oprește războiul, cel puțin 7-8 zile ai nevoie să pleci de aici.

Pagube de catralioane… Dubaiul se reface repede dacă opresc războiul. Au capacitate, de aceea sunt puține victime. Toți respectă și au soluții. Cine se mai gândește la turism acum.

Lumea se gândește să își salveze copiii, să nu moară. E război în toată regula. Mulți au plecat spre Oman la început. Tot spațiul aerian al Emiratelor Arabe e închis, cu ce să pleci? E totul închis”, a spus Neţoiu, citat de fanatik.ro.

Românii din Dubai au motive să fie speriaţi, mai ales că se aud constant sirenele anti-rachetă şi atmosfera este una tensionată. În ultimele 24 de ore, aeroportul din Dubai a fost lovit de o dronă iraniană iar, de asemenea, celebrul Burj Al Arab a fost incendiat din cauza unei drone.

