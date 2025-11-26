Afacerile cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: "Oameni săraci n-am văzut"! Ce avere uriaşă are  - Antena Sport

Ion Ţiriac (86 de ani) a deţinut poziţia de cel mai bogat român. Miliardarul, care are o avere estimată la 2.3 miliarde de dolari de către Forbes, a fost detronat de către cofondatorii Databricks, Matei Zaharia şi Ion Stoica, ambii cu o avere de 2.5 miliarde de dolari.

Co-fondatorul Dedeman, Dragoş Pavăl, are o avere estimată de Forbes la 2.1 miliarde de dolari. Fratele acestuia, care a contribuit la afacere cu 10.000 de mărci germane, are o afacere de 1.4 miliarde de dolari.

Afacerile cu care Ion Ţiriac a devenit cel mai bogat român

Fost jucător profesionist de tenis, triplu finalist al Cupei Davis (toate cele 3 finale fiind pierdute contra Statelor Unite), Ion Ţiriac a avut fler la afaceri încă de când evolua în turnee. Fost jucător de hochei, Ţiriac a făcut târziu tranziţia la tenis. La 15 ani, după propriile declaraţii.

“Prima dată am pus mâna pe rachetă la 15 ani. Peste doi ani jucam deja în Cupa Davis. Am fost un sportiv bun, dar n-am avut niciun talent. Eram un jucător bun de ping-pong şi în echipa olimpică de hochei. Trecerea de la hochei la tenis s-a produs în 1964. Una dintre puţinele mele calităţi este că ştiu când să mă opresc. Aşa că m-am apucat de tenis. De ce? Din motive comerciale. În primul rând puteam circula şi câştiga 15 dolari pe săptămână. Vindeam coniac în Rusia şi mă întorceam cu ceasuri pe care le vindeam de cinci ori mai scump în România”, spunea Ion Ţiriac.

După încheierea carierei de jucător de tenis Ion Ţiriac a fost antrenor şi manager pentru Guillermo Vilas şi, ulterior, pentru Boris Becker.