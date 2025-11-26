Afacerile cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: "Oameni săraci n-am văzut"! Ce avere uriaşă are  - Antena Sport

Ion Ţiriac (86 de ani) a deţinut poziţia de cel mai bogat român. Miliardarul, care are o avere estimată la 2.3 miliarde de dolari de către Forbes, a fost detronat de către cofondatorii Databricks, Matei Zaharia şi Ion Stoica, ambii cu o avere de 2.5 miliarde de dolari.
Co-fondatorul Dedeman, Dragoş Pavăl, are o avere estimată de Forbes la 2.1 miliarde de dolari. Fratele acestuia, care a contribuit la afacere cu 10.000 de mărci germane, are o afacere de 1.4 miliarde de dolari.
Afacerile cu care Ion Ţiriac a devenit cel mai bogat român
Fost jucător profesionist de tenis, triplu finalist al Cupei Davis (toate cele 3 finale fiind pierdute contra Statelor Unite), Ion Ţiriac a avut fler la afaceri încă de când evolua în turnee. Fost jucător de hochei, Ţiriac a făcut târziu tranziţia la tenis. La 15 ani, după propriile declaraţii.
“Prima dată am pus mâna pe rachetă la 15 ani. Peste doi ani jucam deja în Cupa Davis. Am fost un sportiv bun, dar n-am avut niciun talent. Eram un jucător bun de ping-pong şi în echipa olimpică de hochei. Trecerea de la hochei la tenis s-a produs în 1964. Una dintre puţinele mele calităţi este că ştiu când să mă opresc. Aşa că m-am apucat de tenis. De ce? Din motive comerciale. În primul rând puteam circula şi câştiga 15 dolari pe săptămână. Vindeam coniac în Rusia şi mă întorceam cu ceasuri pe care le vindeam de cinci ori mai scump în România”, spunea Ion Ţiriac.
După încheierea carierei de jucător de tenis Ion Ţiriac a fost antrenor şi manager pentru Guillermo Vilas şi, ulterior, pentru Boris Becker.
După Revoluţia din 1989 Ion Ţiriac a investit în mai multe domenii, printre care cel bancar, auto, în asigurări, retail (a fost implicat financiar, la un moment dat, la METRO), imobiliare şi sport.
Ion Ţiriac a deţinut în trecut turneul Masters de 1.000 de puncte de la Madrid, pe care l-a vândut cu nu mai puţin de 390 de milioane de euro. Mai deţine în prezent turneul ATP, de 250 de puncte, de la Bucureşti, Ţiriac Open.
În 1990 Ion Ţiriac a înfiinţat Banca Comercială Ion Ţiriac, care a fost prima bancă privată din România. Ulterior banca a devenit Unicredit Ţiriac Bank, printr-o asociere cu Unicredit. În urma unui acord, Ţiriac a vândut participaţia de 45% din Unicredit Ţiriac Bank în schimbul unei sume de peste 700 de milioane de euro.
“Eu oameni săraci încă n-am văzut”
Ion Ţiriac mărturisea că s-a confruntat cu sărăcia extremă în copilărie. S-a născut în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, pe 9 mai 1939. Ţiriac sublinia că s-a simţit prima oară bogat atunci când nu s-a uitat pe nota de plată la restaurant.
„Bogăția, sărăcia… Niște noțiuni pe care în ziua de astăzi nu prea le avem. Eu oameni săraci încă n-am văzut! Iar cei care nu pot să pună mâna pe-o mătură, aia e treaba lor!
Eu n-am plecat de la mătură, dar am pus zeci de mii de metri pătrați de mochetă. De fiecare dată când organizam Cupa Davis și-aveam și respectabila vârstă de 40 de ani. Și puneam singur mocheta. Cum o făceam eu nu făcea nimeni. Iar dacă nu făceam eu, nu ieșea ca lumea”, declara Ion Ţiriac pentru gsp.ro.
