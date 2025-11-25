Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Concurenţă pentru Gigi Becali! O rivală a FCSB-ului, în cursa pentru transferul jucătorului naţionalei - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Concurenţă pentru Gigi Becali! O rivală a FCSB-ului, în cursa pentru transferul jucătorului naţionalei

Concurenţă pentru Gigi Becali! O rivală a FCSB-ului, în cursa pentru transferul jucătorului naţionalei

Publicat: 25 noiembrie 2025, 23:37

Comentarii
Concurenţă pentru Gigi Becali! O rivală a FCSB-ului, în cursa pentru transferul jucătorului naţionalei

Jucătorii naţionalei, printre care şi Lisav Eissat, înaintea meciului cu San Marino / Sport Pictures

FCSB vrea să îl transfere pe Lisav Eissat (20 de ani), jucător care a adunat 2 prezenţe în naţionala României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tânărul fotbalist evoluează la Maccabi Haifa şi este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 300.000 de euro.

Dinamo vrea şi ea să îl aducă pe Lisav Eissat

Dinamo, care a fost şi în trecut interesată de fundaşul central, nu renunţă la încercarea de a-l aduce pe Eissat, informează prosport.ro. Maccabi Haifa ar cere în schimbul transferului 1 milion de euro, o sumă destul de mare pentru Dinamo.

Lisav Eissat a jucat în amicalul România – Moldova 2-1 şi în meciul oficial câştigat de tricolori cu 7-1 cu San Marino. Eissat şi-a schimbat Federaţia în luna septembrie a acestui an, optând să evolueze pentru naţionala României. Lisav Eissat are dublă cetăţenie, israeliană şi română. Mama sa este româncă.

Înainte de a alege să evolueze pentru România, Eissat a jucat pentru naţionalele U15, U18, U19 şi U21 ale Israelului. Sezonul trecut el a fost împrumutat de către Maccabi Haifa la Hapoel Hadera. În acest sezon Eissat s-a întors la Maccabi Haifa şi a evoluat în 6 meciuri în campionat şi în 4 în Conference League. Nu a înscris niciun gol.

Reclamă
Reclamă

Născut pe 13 ianuarie 2005, Lisav Eissat ar fi eligibil pentru regula U21 atât în sezonul acesta, cât şi în următoarele două sezoane din campionatul României.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Observator
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Fostul căpitan al naționalei României divorțează după 16 ani de relație. La partaj se dispută o afacere de 4 milioane de euro
Fanatik.ro
Fostul căpitan al naționalei României divorțează după 16 ani de relație. La partaj se dispută o afacere de 4 milioane de euro
23:54
Reacţia lui Jose Mourinho după prima victorie în 6 ani în Liga Campionilor!
23:54
Chelsea a umilit-o pe Barcelona, Manchester City, învinsă de Leverkusen! Rezultatele serii din Liga Campionilor
22:57
VIDEOMusafir surpriză pe Stamford Bridge, înainte de Chelsea – Barcelona. Cine și-a făcut apariția pe stadion
22:53
Asaltat de oferte pentru Louis Munteanu, Neluţu Varga i-a stabilit preţul atacantului: “Nu discut sub suma asta”
22:31
OFICIAL | Jucătorul român cu două titluri în Liga 1 a semnat în Kosovo: “O forţă importantă”
22:09
Revoltător! Lotul României calificat la Campionatul Mondial, reţinut 12 ore pe aeroport! Ce s-a întâmplat
Vezi toate știrile
1 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 2 Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…” 3 Mihai Rotaru face un dublu transfer la Universitatea Craiova! Vinde pe 10 milioane de euro, aduce un fost atacant al României 4 Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând 5 Afacerea care l-a făcut bogat pe Ilie Dumitrescu: “Cu banii pe care i-am câștigat în carieră am făcut investiții bune” 6 Federaţia Română de Fotbal, anunţ oficial. A fost dat afară!
Citește și
Cele mai citite
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românescAfacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc