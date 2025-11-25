Concurenţă pentru Gigi Becali! O rivală a FCSB-ului, în cursa pentru transferul jucătorului naţionalei - Antena Sport

Jucătorii naţionalei, printre care şi Lisav Eissat, înaintea meciului cu San Marino / Sport Pictures

FCSB vrea să îl transfere pe Lisav Eissat (20 de ani), jucător care a adunat 2 prezenţe în naţionala României.

Tânărul fotbalist evoluează la Maccabi Haifa şi este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 300.000 de euro.

Dinamo vrea şi ea să îl aducă pe Lisav Eissat

Dinamo, care a fost şi în trecut interesată de fundaşul central, nu renunţă la încercarea de a-l aduce pe Eissat, informează prosport.ro. Maccabi Haifa ar cere în schimbul transferului 1 milion de euro, o sumă destul de mare pentru Dinamo.

Lisav Eissat a jucat în amicalul România – Moldova 2-1 şi în meciul oficial câştigat de tricolori cu 7-1 cu San Marino. Eissat şi-a schimbat Federaţia în luna septembrie a acestui an, optând să evolueze pentru naţionala României. Lisav Eissat are dublă cetăţenie, israeliană şi română. Mama sa este româncă.

Înainte de a alege să evolueze pentru România, Eissat a jucat pentru naţionalele U15, U18, U19 şi U21 ale Israelului. Sezonul trecut el a fost împrumutat de către Maccabi Haifa la Hapoel Hadera. În acest sezon Eissat s-a întors la Maccabi Haifa şi a evoluat în 6 meciuri în campionat şi în 4 în Conference League. Nu a înscris niciun gol.