Hansi Flick, reacţie surprinzătoare după ce Barcelona a fost umilită de Chelsea: "Am văzut lucruri pozitive" - Antena Sport

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick (60 de ani), a reacţionat după ce echipa lui a fost umilită pe Stamford Bridge, fiind învinsă cu 3-0.

În ciuda înfrângerii la un scor dureros, Hansi Flick a văzut unele aspecte pozitive în jocul Barcei.

Hansi Flick, după Chelsea – Barcelona 3-0: “Trebuie să gândim şi pozitiv”

„Am avut oportunitatea să marcăm primii… dar apoi, cu un jucător în minus, a fost dificil. Am luptat. Am văzut lucruri pozitive, dar am pierdut prea multe mingi, am pierdut mingi ușoare.

Nu știu câte minute au fost, dar am evoluat cu un jucător în minus, iar Chelsea este o echipă foarte bună când are mingea. Trebuie să acceptăm înfrângerea, dar să gândim și pozitiv”, a declarat Hansi Flick la conferinţa de presă de după Chelsea – Barcelona 3-0.

Barcelona e pe locul 15 în grupa principală din UEFA Champions League, cu 7 puncte, iar Flick admite că echipei sale îi va fi foarte greu să termine grupa pe locul 8, pentru a evita meciul de play-off pentru optimi.