Hansi Flick, reacţie surprinzătoare după ce Barcelona a fost umilită de Chelsea: "Am văzut lucruri pozitive" - Antena Sport

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick (60 de ani), a reacţionat după ce echipa lui a fost umilită pe Stamford Bridge, fiind învinsă cu 3-0.
În ciuda înfrângerii la un scor dureros, Hansi Flick a văzut unele aspecte pozitive în jocul Barcei.
Hansi Flick, după Chelsea – Barcelona 3-0: “Trebuie să gândim şi pozitiv”
„Am avut oportunitatea să marcăm primii… dar apoi, cu un jucător în minus, a fost dificil. Am luptat. Am văzut lucruri pozitive, dar am pierdut prea multe mingi, am pierdut mingi ușoare.
Nu știu câte minute au fost, dar am evoluat cu un jucător în minus, iar Chelsea este o echipă foarte bună când are mingea. Trebuie să acceptăm înfrângerea, dar să gândim și pozitiv”, a declarat Hansi Flick la conferinţa de presă de după Chelsea – Barcelona 3-0.
Barcelona e pe locul 15 în grupa principală din UEFA Champions League, cu 7 puncte, iar Flick admite că echipei sale îi va fi foarte greu să termine grupa pe locul 8, pentru a evita meciul de play-off pentru optimi.
“Va fi foarte greu să încheiem între primele opt”
“Va fi foarte greu să încheiem între primele opt, dar totul este posibil. Trebuie să jucăm agresiv. Am văzut o Chelsea mai dinamică și asta vreau de la echipa mea. Trebuie să luptăm mai mult și să jucăm mai agresiv”, a spus Hansi Flick.
Hansi Flick a vorbit şi despre eliminarea lui Araujo, care a “rupt” echilibrul partidei. “Nu știu ce s-a întâmplat cu primul cartonaș galben. Trebuie să vorbesc cu el și să revăd imaginile, iar al doilea nu ar fi trebuit să fie acordat așa. Dar sunt lucruri care se întâmplă în fotbal. Nu era momentul potrivit, nici faza corectă, dar s-a întâmplat astfel”, a subliniat antrenorul german.
În meciul Chelsea – Barcelona 3-0 tabela s-a modificat prima oară în minutul 27, atunci când Kounde şi-a dat autogol, după o centrare de pe partea dreaptă a lui Cucurella. În minutul 44 Ronald Araujo a fost eliminat, după ce a primit al doilea galben. Londonezii s-au dezlănţuit după pauză, în superioritate numerică. Estevao a marcat pentru 2-0, după o acţiune individuală superbă. Delap a închis tabela în minutul 73, după ce a finalizat cu poarta goală, în urma unui assist excelent al lui Enzo Fernandez. Golul a fost iniţial anulat pentru un offside la Enzo Fernandez, dar în urma analizei VAR reuşita a fost validată.
