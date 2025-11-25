Reacţia lui Adrian Porumboiu după ce o dronă rusească s-a prăbuşit în judeţul Vaslui - Antena Sport

Adrian Porumboiu (75 de ani) s-a amuzat în privinţa incidentului cu drona rusească. O dronă rusească a fost găsită prăbuşită în localitatea Puiești din județul Vaslui.
Porumboiu nu crede că ruşii ne-ar putea ataca în viitor.
Adrian Porumboiu, după ce o dronă rusească s-a prăbuşit în Vaslui: “Nu vin ruşii”
“(n.r: Ce s-a întâmplat?) Plecam spre Bucureşti şi am primit semnal de alarmă să ne ascundem, să intrăm la subsol. O chestie de-asta. Am întrebat şoferul: «Băi, vezi cumva rachete pe deasupra?». «Nu-i nimic, dom’ preşedinte».
(n.r: Dar v-aţi speriat?) Cum să mă sperii, mă? E o prostie. Astea sunt pentru copii. Mai trimit ăştia din astea din hârtie. Auzi, ne tot testează, vai de mine. Nişte prostii…
De unde a venit drona aia… dacă venea din Rusia nu obosea? Şi la Vaslui (n.r: râde).
Asta cu drona la Vaslui… nu întâmplător la Vaslui se ţine festivalul umorului. E un umor sec (n.r: râde).
Nu vin ruşii… Ei nu pot să îşi rezolve problemele, ne atacă pe noi”, a declarat Adrian Porumboiu în exclusivitate pentru AntenaSport.
Drona rusească a căzut în curtea unui localnic din Puieşti (judeţul Vaslui), acesta anunţând autorităţile.
“O nouă provocare a Rusiei la adresa României. O dronă pe care armata română și eurofighterele germane au încercat să o dea jos. A fost găsită o dronă undeva în judeţul Vaslui, o dronă fără încărcătură, probabil e aceeași dronă. Nu au tras în ea și probabil ori a rămas fără combustibil, ori a pierdut comanda. La șapte fără un minut a fost semnalată intrarea în spațiul aerian. Putea fi distrusă dacă se întruneau toate condițiile pentru a… piloții trebuiau să vadă, să angajeze, să blocheze pe radar și să poată trage în ea cu o rachetă. Iată că n-au reușit, din nou. Mi-aș fi dorit să o dea jos”, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.
Este a 13-a dronă care intră în spaţiul nostru aerian de la începutul războiului din Ucraina. Armata a transmis că piloţii care au fost ridicaţi de la sol pentru a urmări drona aveau ordin să o doboare, dar atunci când aceştia au avut-o în vizor deasupra Deltei aparatul de zbor se afla deja în spaţiul aerian ucrainean, aşa că nu au putut trage.
