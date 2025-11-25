Reacţia lui Adrian Porumboiu după ce o dronă rusească s-a prăbuşit în judeţul Vaslui - Antena Sport

Adrian Porumboiu (75 de ani) s-a amuzat în privinţa incidentului cu drona rusească. O dronă rusească a fost găsită prăbuşită în localitatea Puiești din județul Vaslui.

Porumboiu nu crede că ruşii ne-ar putea ataca în viitor.

Adrian Porumboiu, după ce o dronă rusească s-a prăbuşit în Vaslui: “Nu vin ruşii”

“(n.r: Ce s-a întâmplat?) Plecam spre Bucureşti şi am primit semnal de alarmă să ne ascundem, să intrăm la subsol. O chestie de-asta. Am întrebat şoferul: «Băi, vezi cumva rachete pe deasupra?». «Nu-i nimic, dom’ preşedinte».

(n.r: Dar v-aţi speriat?) Cum să mă sperii, mă? E o prostie. Astea sunt pentru copii. Mai trimit ăştia din astea din hârtie. Auzi, ne tot testează, vai de mine. Nişte prostii…

De unde a venit drona aia… dacă venea din Rusia nu obosea? Şi la Vaslui (n.r: râde).