Reacţia lui Jose Mourinho după prima victorie în 6 ani în Liga Campionilor! - Antena Sport

Jose Mourinho (62 de ani) a încheiat o serie neagră, de 6 ani fără victorie în Liga Campionilor. Benfica, echipa pe care o antrenează, s-a impus cu 2-0, în deplasare, cu Ajax Amsterdam.

Dahl (minutul 6) şi Barreiro (minutul 90) au marcat golurile victoriei pentru echipa lui Mourinho. Mourinho şi Benfica pot fi urmăriţi în Liga Portugal, competiţie transmisă exclusiv în România în AntenaPLAY.

Mourinho, după ce a câştigat cu Benfica în Liga Campionilor: “A fost o finală pentru noi”

Ultima victorie a lui Mourinho în Liga Campionilor fusese obţinută anterior pe 26 noiembrie 2019, atunci când portughezul o pregătea pe Tottenham. Spurs s-a impus atunci acasă, cu 4-2, cu Olympiacos.

Benfica e pe locul 29 în acest moment în grupa principală din UEFA Champions League, cu 3 puncte după 5 meciuri. Mourinho speră că echipa lui va reuşi să se claseze între primele 24 de echipe din grupă, pentru a merge în play-off-ul competiţiei.

“Sunt foarte fericit pentru victorie, pentru că acest meci a fost o finală pentru noi. Aceste trei puncte sunt cruciale! Ne dau speranță! Echipa a jucat compact. Mental, băieții mei au gestionat bine presiunea acestui meci.