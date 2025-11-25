Reacţia lui Jose Mourinho după prima victorie în 6 ani în Liga Campionilor! - Antena Sport

Jose Mourinho (62 de ani) a încheiat o serie neagră, de 6 ani fără victorie în Liga Campionilor. Benfica, echipa pe care o antrenează, s-a impus cu 2-0, în deplasare, cu Ajax Amsterdam.
Dahl (minutul 6) şi Barreiro (minutul 90) au marcat golurile victoriei pentru echipa lui Mourinho. Mourinho şi Benfica pot fi urmăriţi în Liga Portugal, competiţie transmisă exclusiv în România în AntenaPLAY.
Mourinho, după ce a câştigat cu Benfica în Liga Campionilor: “A fost o finală pentru noi”
Ultima victorie a lui Mourinho în Liga Campionilor fusese obţinută anterior pe 26 noiembrie 2019, atunci când portughezul o pregătea pe Tottenham. Spurs s-a impus atunci acasă, cu 4-2, cu Olympiacos.
Benfica e pe locul 29 în acest moment în grupa principală din UEFA Champions League, cu 3 puncte după 5 meciuri. Mourinho speră că echipa lui va reuşi să se claseze între primele 24 de echipe din grupă, pentru a merge în play-off-ul competiţiei.
“Sunt foarte fericit pentru victorie, pentru că acest meci a fost o finală pentru noi. Aceste trei puncte sunt cruciale! Ne dau speranță! Echipa a jucat compact. Mental, băieții mei au gestionat bine presiunea acestui meci.
Ai foarte puțin timp să-ți transmiți ideile pe terenul de antrenament, pentru că joci la fiecare trei zile. Este dificil din acest punct de vedere.
Am pierdut corect împotriva lui Newcastle, dar am pierdut aiurea împotriva lui Chelsea. Am pierdut prost și împotriva lui Bayer Leverkusen. Drama situației este împotriva lui Qarabag, pentru că acelea erau puncte obligatorii.
Cu meciul de astăzi (n.r.: marți, 25 noiembrie), ar fi fost șase puncte și situația noastră ar fi fost fantastică. Nu știu câte puncte lipsesc și sunt necesare. Dar cu siguranță nu avem nevoie de 12 puncte, ci mai degrabă de nouă sau zece puncte. E dificil, dar suntem încă în joc”, a declarat Jose Mourinho, după meci.
- Chelsea a umilit-o pe Barcelona, Manchester City, învinsă de Leverkusen! Rezultatele serii din Liga Campionilor
- Musafir surpriză pe Stamford Bridge, înainte de Chelsea – Barcelona. Cine și-a făcut apariția pe stadion
- Cristi Chivu, lovit din toate părțile! Românul are probleme mari de lot înaintea meciului cu Atletico Madrid
- Gică Hagi a mers la meciul din Liga Campionilor al lui Galatasaray! “Regele”, asaltat de fani
- Hansi Flick nu l-a inclus în lot și va rata meciul din Champions League! Pierdere mare pentru catalani