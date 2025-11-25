Chelsea a umilit-o pe Barcelona, Manchester City, învinsă de Leverkusen! Rezultatele serii din Liga Campionilor - Antena Sport

Închide meniul
Chelsea a umilit-o pe Barcelona, Manchester City, învinsă de Leverkusen! Rezultatele serii din Liga Campionilor

Daniel Işvanca Publicat: 25 noiembrie 2025, 23:54

Chelsea - Barcelona / Profimedia

După o pauză internațională în care s-au mai aflat câteva națiuni calificate la Campionatul Mondial din 2026, fotbalul european ne-a oferit o nouă etapă din faza principală a UEFA Champions League.

Ziua de marți a început cu duelurile dintre Ajax – Benfica și Galatasaray – Union SG, iar alte șapte meciuri s-au jucat în aceeași seară, de la ora 22:00. Capul de afiș a fost Chelsea – Barcelona, încheiat cu un succes clar pentru londonezi.

Rezultatele zilei de marți în UEFA Champions League

  • Ajax Amsterdam – Benfica Lisabona 0-2
  • Galatasaray – Union SG 0-1
  • Bodo/Glimt – Juventus Torino 2-3
  • Chelsea – Barcelona 3-0
  • Borussia Dortmund – Villarreal 4-0
  • Manchester City – Bayer Leverkusen 0-2
  • Marseille – Newcastle 2-1
  • Napoli – Qarabag 2-0
  • Slavia Praga – Athletic Club Bilbao 0-0

Chelsea – Barcelona 3-0

Final de meci! 

Min. 75: Gol Chelsea! Londonezii se dezlănțuie și marchează și golu al treilea.

Min. 55: Gol Chelsea! Estevao ia o acțiune pe cont propriu și finalizează fantastic la colțul scurt.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Pauză! 

Min. 44: Cartonaș roșu Barcelona! Araujo are un atac brutal asupra lui Cucurella și este eliminat.

Min. 27: Gol Chelsea! Londonezii au deschis scorul după ce Kounde a reluat în proprie poartă.

Min. 6: Șansă de gol uriașă pentru Barcelona! Ferran Torres primește o pasă în centrul careului, dar acesta trimite pe lângă poartă din poziție centrală.

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start:

Chelsea: Sanchez – Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella – James, Caicedo – Estevao, Fernandez, Garnacho – Neto

Barcelona: J. Garcia – Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde – De Jong, E. Garcia, Fermin – Yamal, Lewandowski, Torres

Ajax – Benfica 0-2

Final de meci! 

Min. 90: Gol Benfica! Barreiro dublează avantajul oaspeților.

Min. 6: Gol Benfica! Dahl deschide scorul pentru portughezi.

Min. 1: Start de meci!

Ajax: Jaros – Regeer, Sutalo, Baas, Wijndal – Klaassen, Itakura, Taylor – Bounida, Weghorst, Godts

Benfica: Trubin – Dedic, Silva, Otamendi, Dahl – Barrenechea, Rios – Aursnes, Barreiro, Sudakov – Pavlidis

Galatasaray – Union SG 0-1

Final de meci! 

Min. 89: Cartonaș roșu Galatasaray! Unyay este eliminat după ce încasează două cartonașe galbene în câteva minute.

Min. 57: Gol Union Saint-Gilloise! David a deschis scorul

Min. 1: Start de meci!

Galatasaray: Cakir – Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs – Torreira, Sara – Sane, Gundogan, Yilmaz – Icardi

Royale Union: Scherpen – Mac Allister, Burgess, Sykes – Khalailli, Zorgane, Van de Perre, Niang – El Hadj – Florucz, David

Ajax Amsterdam și Benfica Lisabona sunt cele mai slabe echipe din actuala ediție de UEFA Champions League, ambele având înfrângeri pe linie în cele patru jocuri disputate până acum. După ce și-au schimbat antrenorul, „lăncierii” speră să spargă gheața și să aducă primul succes din acest sezon, chiar în fața propriilor suporteri.

La Istanbul, Galatasaray vrea să continue forma remarcabilă și să țină aproape de primele opt poziții în clasament, după ce a reușit să lege o serie de trei succese la rând. De partea cealaltă, belgienii de la Union SG au doar o singură victorie în Ligă și par victimă sigură în infernul de la Istanbul.

Chelsea – Barcelona, capul de afiș al serii

De departe cel mai așteptat meci al serii este cel de la Londra, dintre Chelsea și Barcelona. Câștigătoarea UEFA Conference League din sezonul precedent va fi nevoită să se descurce fără vedeta Cole Palmer, în timp ce catalanii nu îl vor avea la dispoziție pe spaniolul Pedri.

Echipa lui Hansi Flick are nevoie disperată de victorie, la fel ca și englezii. Ambele formații au doar câte șapte puncte după primele patru jocuri, deci sunt șanse mari să fie un meci pe „viață și pe moarte”.

