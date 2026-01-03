Afacerile cu care Victor Piţurcă a avut succes şi care l-au făcut să ia o decizie radicală! Ce avere uriaşă are - Antena Sport

Victor Piţurcă (69 de ani) nu mai antrenează de 6 ani! La începutul lui ianuarie 2020 fostul selecţioner al României lua decizia de a se despărţi de Universitatea Craiova, echipă patronată de Mihai Rotaru.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Piţurcă s-a implicat în afacerile imobiliare în ultimii ani, alături de copiii săi, Alex Piţurcă şi Claudia Naboiu şi de ginerele său, soţul Claudiei.

Succesul în afaceri al lui Victor Piţurcă l-a determinat pe acesta să nu mai antreneze

Unul dintre proiectele dezvoltate de familia Piţurcă, Catedral Residence, a avut mare succes. Ulterior familia Piţurcă a achiziţionat un alt teren, în sectorul 5, pe care plănuieşte dezvoltarea unui alt proiect imobiliar.

Succesul în afaceri al lui Victor Piţurcă l-a făcut pe acesta să ia decizia de a renunţa la a mai antrena. Piţurcă sublinia că nu se mai pune problema să antreneze în România, singura excepţie putând fi reprezentată de Steaua, echipa cu care a cucerit Cupa Campionilor în 1986. Nici din afară Piţurcă nu pare tentat de vreun proiect. El dezvăluia că a fost contactat de câteva echipe din afara ţării, dar i-a întrebat pe conducători dacă acestea se pot bate la campionat şi a primit un răspuns negativ. În acel moment a ales să respingă ofertele.

“În fotbalul românesc nu mai revin! Exclus în România! Nu am de ce să antrenez în România. Pentru ce să antrenez în România? Când am mers la Craiova, am venit cu mare tam-tam și am spus că vreau să câștigăm campionatul, să jucăm în cupele europene, dar mi-am dat seama că în Europa nu aveam nicio șansă. Poate câștigam campionatul, și ce?!”, declara în urmă cu câţiva ani Victor Piţurcă pentru gsp.ro.