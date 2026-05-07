„A fost ceva ireal!” Leo Messi, în poză cu românca din Constanța cu avere la fel de mare ca a lui

Anastasia Soare (s) s-a întâlnit cu Leo Messi la cursa de F1 de la Miami / Instagram/AnstasiaSoare

Leo Messi a fost una dintre vedetele prezente la cursa de Formula 1 de la Miami din weekend. El s-a urcat și în mașina lui Antonelli.

Și s-a întâlnit și cu una dintre cele mai cunoscute românce din Statele Unite, Anastasia Soare.

Mesajul Anastasiei Soare după cursa de F1

CEO și fondatoare a companiei Anastasia Beverly Hills, Anastasia Soare a fost plasată de Forbes pe locul 36 în topul celor mai bogate antreprenoare self-made din Statele Unite. Ea s-a mutat în anii 90 în Statele Unite unde a construit un imperiu. În prezent, „regina sprâncenelor” are o avere estimată la 900 de milioane de dolari, la fel ca Messi.

„Am crescut la Constanța, așa că tatăl meu era un fan înfocat al lui FC Farul Constanța. Pe la 6 ani, una dintre cele mai mari bucurii ale mele era să merg duminica alături de el la stadion și să vedem meciurile împreună.

Dacă echipa lui câștiga, plecam de acolo sărbătorind alături de ceilalți suporteri pasionați. Dar dacă pierdea, trebuia să așteptăm până când stadionul se golea aproape complet înainte să ieșim, altfel tata era tachinat fără oprire de ceilalți fani pentru înfrângere. Fanii fotbalului sunt pur și simplu la alt nivel. După școală, jucam fotbal cu băieții din cartier. Iubeam jocul, știam toate trucurile, iar faptul că făceam gimnastică mă ajuta să fiu rapidă, flexibilă și foarte competitivă.