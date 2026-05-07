Ce a făcut Gigi Becali până acum în Parlamentul României? Patronul FCSB a luat o singură dată cuvântul în plen

Gigi Becali a participat marți la votul pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan, făcându-și apariția în Parlamentul României.

De când a preluat mandatul de deputat în decembrie 2024, patronul de la FCSB a reprezentat o figură rară în plen, preferând să voteze în mare parte de acasă, iar nici activitatea sa nu a fost una extrem de complexă.

Gigi Becali și singurul moment în care a luat cuvântul în plen

Becali este un personaj extrem de cunoscut în România în mare parte pentru activitatea sa din fotbal de la FCSB, însă latifundiarul din Pipera are din anul 2000 ani tangențe și cu viața politică. Din 2013 până în 2024, patronul roș-albaștrilor a ieșit din viața politică, după care a revenit la alegerile parlamentare, unde a fost înscris pe listele celor de la AUR.

În urma alegerilor, Becali a intrat în Camera Deputaților în circumscripția electorală nr. 42 București și a fost validat pe 21 decembrie, potrivit cdep.ro. Activitatea sa de atunci și până acum nu a fost însă una foarte sporită, ținând cont de cifrele care se află în dreptul său.

Patronul de la FCSB a luat o singură dată cuvântul în plen, atunci când a rostit jurământul de credință, ceva ce este făcut de orice membru din instituție. În rest, Becali nu a vorbit niciodată de la pupitru.