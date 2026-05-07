Ce a făcut Gigi Becali până acum în Parlamentul României? Patronul FCSB a luat o singură dată cuvântul în plen

Andrei Nicolae Publicat: 7 mai 2026, 12:53

Gigi Becali, în Parlament/ Profimedia

Gigi Becali a participat marți la votul pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan, făcându-și apariția în Parlamentul României.

De când a preluat mandatul de deputat în decembrie 2024, patronul de la FCSB a reprezentat o figură rară în plen, preferând să voteze în mare parte de acasă, iar nici activitatea sa nu a fost una extrem de complexă.

Gigi Becali și singurul moment în care a luat cuvântul în plen

Becali este un personaj extrem de cunoscut în România în mare parte pentru activitatea sa din fotbal de la FCSB, însă latifundiarul din Pipera are din anul 2000 ani tangențe și cu viața politică. Din 2013 până în 2024, patronul roș-albaștrilor a ieșit din viața politică, după care a revenit la alegerile parlamentare, unde a fost înscris pe listele celor de la AUR.

În urma alegerilor, Becali a intrat în Camera Deputaților în circumscripția electorală nr. 42 București și a fost validat pe 21 decembrie, potrivit cdep.ro. Activitatea sa de atunci și până acum nu a fost însă una foarte sporită, ținând cont de cifrele care se află în dreptul său.

Patronul de la FCSB a luat o singură dată cuvântul în plen, atunci când a rostit jurământul de credință, ceva ce este făcut de orice membru din instituție. În rest, Becali nu a vorbit niciodată de la pupitru.

Propunerile legislative ale patronului de la FCSB

Pe lângă acest aspect, latifundiarul din Pipera a inițiat doar patru propuneri legislative. Prima a vizat redactarea unei ierarhii în baza căreia bazele sportive finanțate din fonduri publice să fie folosite, cluburile sportive fiind în prim-plan, iar alte tipruri de evenimente la coada listei. Acesta a venit în contextul în care Arena Națională este blocată în luna mai de concerte, iar FCSB trebuie să joace altundeva meciurile sale.

A doua propunere viza tot Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 și viza eliminarea regulii U-21 din Liga 1 și eliminarea prevederii conform căreia echipele trebuie să achite 10% dintr-o vânzare de jucător cluburilor care l-au format.

Ulterior, Becali a mai depus două propuneri privind modificarea unor articole din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

În primul proiect, se prevăd măsuri neprivative de libertate pentru persoanele condamnate care au împlinit 65 de ani înainte de pronunțarea hotărârii judecătorești, pentru deținutele însărcinate sau pentru deținuții care au în îngrijire cel puțin trei copii. Al doilea proiect de lege introduce dreptul la învoire și la permisie, modificând anumite prevederi din legislația care reglementează regimurile de detenție semideschis și închis“, potrivit jurnalul.ro.

Becali a semnat pentru o moțiune împotriva lui Ciolacu

Latifundiarul din Pipera a dat cu subsemnatul și pe o moțiune de cenzură îndreptată spre Marcel Ciolacu, premier al României pe atunci, după apariția scandalului Nordis. Acel vot nu a trecut însă de Parlamentul României pe 28 februarie 2025.

Din martie 2025, Becali este deputat neafiliat, după ce a ieșit din grupul parlamentar al celor de la AUR.

