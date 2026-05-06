Gică Popescu a dat un adevărat tun financiar: 8 milioane de euro

Gică Popescu continuă să fie implicat în afaceri, după ce a preluat pachetul majoritar de acțiuni la Farul Constanța. „Baciul” a închis o tranzacție de aproximativ 8 milioane de euro.

Concret, este vorba despre o investiție pe care componentul Generației de Aur o inaugurase în noiembrie 2025 și care l-a costat nu mai puțin de 7 milioane de euro.

Gică Popescu și-a vândut o afacere către un gigant imobiliar

Profit.ro anunță că Gică Popescu a vândut grupului imobiliar M Core centrul comercial GP Plaza, de la Hunedoara, investiție care fusese inaugurată în noiembrie 2025.

Acționarul majoritar al celor de la Farul Constanța investise nu mai puțin de 7 milioane de euro în acea zonă, însă, a făcut un profit de un milion de euro după doar câteva luni.

Complexul comercial are o suprafaţă totală de 21.423 mp, cu o arie construită de 6.224 mp, aceasta fiind ocupată de magazine precum Action, Animax, Annabella Retail, Deichmann, Dr. Max (hiperfarmacie), Express Tabac, SPORTISIMO România, Takko Fashion, TEDi Romania şi simigeria Luca.