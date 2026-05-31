Antena Sport Publicat: 31 mai 2026, 18:03

Ce a spus Sorana Cîrstea de Ion Ţiriac, după ce la începutul anului s-a despărţit de fiul miliardarului român
Sorana Cîrstea (36 de ani) a fost foarte bucuroasă să îi vadă în tribune, la meciul pe care l-a câştigat în optimile de la Roland Garros, pe miliardarul român Ion Ţiriac (87 de ani) şi pe Virginia Ruzici (71 de ani), fostă câştigătoare a turneului de la Roland Garros.

La începutul anului, Sorana Cîrstea şi fiul lui Ion Ţiriac, Ion-Alexandru Ţiriac, s-au despărţit. Cei doi au rămas prieteni.

Sorana Cîrstea: “M-am bucurat mult să-l văd pe domnul Ţiriac”

Da, m-am bucurat mult să-l văd pe domnul Țiriac și să o văd și pe doamna Virginia. Normal, sunt oameni care nu necesită niciun fel de descriere și, de fiecare dată când vin la meciurile mele și mă urmăresc, este o bucurie și este o onoare”, a declarat Sorana Cîrstea, potrivit TVR.

Sorana Cîrstea a învins-o cu 6-3 7-6 (4) pe chinezoaica Xiyu Wang (25 ani, locul 148 WTA), în optimile turneului de Grand Slam de la Roland Garros. “Sori” a revenit în sferturile Roland Garros după 17 ani. A mai obţinut calificarea în sferturile acestui turneu de Grand Slam o singură dată în carieră, în 2009.

Sorana Cîrstea e în forma carierei în ultimul ei an ca jucătoare profesionistă de tenis. Legendarul Ilie Năstase (79 de ani) a spus că, în locul ei, nu s-ar retrage. El a transmis că s-a retras la 38 de ani. În acest sezon, Cîrstea a învins-o pe Aryna Sabalenka, liderul mondial, la Roma. Românca avea să fie eliminată în semifinale la Roma de Coco Gauff.

Sorana şi-a îndeplinit în acest ultim an al carierei ei şi visul de a intra în Top 20 WTA. Ocupă în prezent locul 18 mondial.

 

