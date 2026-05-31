Sir Alex Ferguson, mesaj viral pentru şeful de la PSG după victoria cu Arsenal: “Echipă plictisitoare”

Finala Champions League dintre PSG şi Arsenal, terminată cu victoria francezilor, după loviturile de departajare, 1-1 (4-3), a fost văzută şi de Sir Alex Ferguson, iar fostul antrenor de la Manchester United a avut o concluzie clară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din Hexagon dezăluie mesajul pe care scoţianul i l-a transmis şefului de la PSG, Nasser Al Khelaifi, la finalul confruntării ce a avut loc la Budapesta.

Sir Alex Ferguson o critică pe Arsenal după finala Champions League

Văzut de mulţi drept unul dintre cei mai buni antrenori din istoria fotbalului, Sir Alex Ferguson a fost un rival tradiţional pentru cei de la Arsenal în mandatul său de la Manchester United. Britanicul nu a uitat de acest aspect şi a avut un mesaj care a devenit viral pe reţelele sociale, vorbind despre londonezi şi tactica abordată la finala Champions League.

“Nasser, sunt Alex Ferguson. Felicitări, a fost o seară grea pentru voi, dar aţi jucat împotriva unei echipe plictisitoare care a căutat să se apere şi atât. Vacanţă plăcută, o meritaţi”, a fost mesajul lui Sir Alex Ferguson pentru Nasser Al Khelaifi.

Statistică necruţătoare după finala Champions League dintre PSG şi Arsenal

Arsenal a obişnuit de-a lungul sezonului să fie o echipă calculată, care să nu-şi asume foarte multe riscuri, iar această tactică a fost dusă la extrem în finala Champions League de la Budapesta, contra celor de la PSG. Londonezii au reuşit să marcheze în minutul 6, dintr-o fază întâmplătoare, în urma unui ricoşeu fericit care a dus mingea la Havertz, şi neamţul a punctat cu un şut sub bară.