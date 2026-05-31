Sir Alex Ferguson, mesaj viral pentru şeful de la PSG după victoria cu Arsenal: “Echipă plictisitoare”

Mihai Alecu Publicat: 31 mai 2026, 17:31

Alex Ferguson i-a transmis un mesaj lui Nasser Al Khelaifi după finala UCL. Foto: Gettyimages

Finala Champions League dintre PSG şi Arsenal, terminată cu victoria francezilor, după loviturile de departajare, 1-1 (4-3), a fost văzută şi de Sir Alex Ferguson, iar fostul antrenor de la Manchester United a avut o concluzie clară.

Presa din Hexagon dezăluie mesajul pe care scoţianul i l-a transmis şefului de la PSG, Nasser Al Khelaifi, la finalul confruntării ce a avut loc la Budapesta.

Sir Alex Ferguson o critică pe Arsenal după finala Champions League

Văzut de mulţi drept unul dintre cei mai buni antrenori din istoria fotbalului, Sir Alex Ferguson a fost un rival tradiţional pentru cei de la Arsenal în mandatul său de la Manchester United. Britanicul nu a uitat de acest aspect şi a avut un mesaj care a devenit viral pe reţelele sociale, vorbind despre londonezi şi tactica abordată la finala Champions League.

“Nasser, sunt Alex Ferguson. Felicitări, a fost o seară grea pentru voi, dar aţi jucat împotriva unei echipe plictisitoare care a căutat să se apere şi atât. Vacanţă plăcută, o meritaţi”, a fost mesajul lui Sir Alex Ferguson pentru Nasser Al Khelaifi.

Statistică necruţătoare după finala Champions League dintre PSG şi Arsenal

Arsenal a obişnuit de-a lungul sezonului să fie o echipă calculată, care să nu-şi asume foarte multe riscuri, iar această tactică a fost dusă la extrem în finala Champions League de la Budapesta, contra celor de la PSG. Londonezii au reuşit să marcheze în minutul 6, dintr-o fază întâmplătoare, în urma unui ricoşeu fericit care a dus mingea la Havertz, şi neamţul a punctat cu un şut sub bară.

Francezii au alergat după egalare şi victorie, în restul partidei, plus în prelungiri, iar statisticile arată o diferenţă uriaşă de abordare între cele două grupări. PSG a avut o posesie uriaşă, de 75 la sută, pe parcursul celor 120 de minute, în timp ce şi numărul şuturilor a fost net în favoarea formaţiei antrenată de Luis Enrique. PSG a şutat spre poartă de 21 de ori şi a cadrat de 4 ori execuţiile, în timp ce Arsenal l-a testat pe Safonov de 7 ori şi doar o singură dată a fost cadrată execuţia londonezilor.

