Alimentele pe care Nadia Comăneci nu le consumă niciodată: “În schimb beau o bere-două, la cină”

“Zeiţa de la Montreal”, Nadia Comăneci, se menţine într-o formă fizică de invidiat, la 64 de ani. 2026 este “Anul Nadia Comăneci” în România. Au fost şi vor fi în continuare mai multe evenimente dedicate fostei mari gimnaste din România.

Sâmbătă Nadia Comăneci a fost decorată de preşedintele României, Nicuşor Dan, cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce.

Ce mănâncă Nadia Comăneci pentru a fi într-o formă fizică de invidiat la 64 de ani

„Mă mișc, zilnic, 30-40 de minute. Chiar și când sunt plecată, fac acest lucru. Caut ca hotelul unde stau să aibă sală de sport, iar în caz contrar, pentru că nu tot timpul am găsit și această facilitate, improvizez de fiecare dată ceva, în cameră. De asemenea, încerc să mănânc deștept. Cât mai sănătos!

Micul dejun este o masă foarte importantă. Beau un iaurt, mănânc un ou fiert, dar și toast cu o feliuță de șuncă de curcan. Nu-mi lipsește nici sucul de portocale și nici cafeaua. Seara consum pește, salate și avocado. Dar și multe fructe.

Nu mănânc desert. În schimb beau o bere-două, la cină. Snack pentru prânz, precum și o bucată mică de ciocolată, aproape zilnic. Nu mănânc cartofi prăjiți și paste”, a declarat Nadia Comăneci.