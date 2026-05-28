Ce a făcut Cosmin Olăroiu la revenirea în România! Legătura cu Mirel Rădoi

Selecţionerul Emiratelor Arabe Unite, Cosmin Olăroiu (56 de ani), a revenit în ţară pentru demonstrativul UEFAntasticilor din 2006.
Înainte de meci, Olăroiu a inspectat bolidul de lux Audi al apropiatului său, Mirel Rădoi (45 de ani). (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)
Olăroiu a inspectat bolidul de lux al lui Rădoi, înainte de meciul demonstrativ al UEFAntasticilor
Mirel Rădoi dezvăluia că a vorbit şi cu Olăroiu atunci când a decis să se întoarcă la FCSB. A stat pe banca echipei lui Gigi Becali mai puţin de o lună şi jumătate, preluând-o ulterior pe Gaziantep.
În prezent Mirel Rădoi ar fi “pe făraş” la Gaziantep, după ce a pierdut toate cele 4 meciuri disputate în Turcia de la preluarea echipei la care evoluează românii Drăguş, Sorescu şi Maxim.
„(n.r. Ați vorbit cu Cosmin Olăroiu înainte de a lua decizia?) Da, dar nu a contat dacă să vin sau nu. Sunt și alte situații care se întâmplă în Dubai. Nu am vorbit doar despre fotbal”, spunea Mirel Rădoi, într-o conferinţă de presă, după întoarcerea la FCSB.
În sezonul 2005-2006, atunci când FCSB a eliminat-o pe Rapid în sferturile de finală, Mirel Rădoi era căpitanul echipei lui Gigi Becali, iar Olăroiu era antrenor.
FCSB a fost învinsă dramatic în semifinale de Middlesbrough, după ce a condus cu 3-0 la general. Echipa engleză a întors soarta meciului, golul calificării fiind marcat de Maccarone în finalul partidei.
La meciul demonstrativ, pe bancă se vor afla antrenorii FCSB-ului şi Rapidului de la acea vreme, Cosmin Olăroiu şi Răzvan Lucescu.
- Milionarul român care merge cu metroul, avertizat de un celebru afacerist: “Te apropii să fii prost, ca mine”
- Ce dobândă îi plătea Gigi Becali lui Sile Cămătaru. “Când îi dădea înapoi, banii veneau mototoliți, rupți, unii falși!”
- BNR lansează monede dedicate împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 obţinută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice
- Cine i-a învinețit ochiul lui Victor Angelescu: “A fost lovit cu piciorul…”
- Mihai Rotaru a fost un la un pas de moarte. A stat 18 zile la Terapie Intensivă: “El m-a salvat”