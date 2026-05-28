Ce a făcut Cosmin Olăroiu la revenirea în România! Legătura cu Mirel Rădoi

Selecţionerul Emiratelor Arabe Unite, Cosmin Olăroiu (56 de ani), a revenit în ţară pentru demonstrativul UEFAntasticilor din 2006.

Înainte de meci, Olăroiu a inspectat bolidul de lux Audi al apropiatului său, Mirel Rădoi (45 de ani). (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Mirel Rădoi dezvăluia că a vorbit şi cu Olăroiu atunci când a decis să se întoarcă la FCSB. A stat pe banca echipei lui Gigi Becali mai puţin de o lună şi jumătate, preluând-o ulterior pe Gaziantep.

În prezent Mirel Rădoi ar fi “pe făraş” la Gaziantep, după ce a pierdut toate cele 4 meciuri disputate în Turcia de la preluarea echipei la care evoluează românii Drăguş, Sorescu şi Maxim.

„(n.r. Ați vorbit cu Cosmin Olăroiu înainte de a lua decizia?) Da, dar nu a contat dacă să vin sau nu. Sunt și alte situații care se întâmplă în Dubai. Nu am vorbit doar despre fotbal”, spunea Mirel Rădoi, într-o conferinţă de presă, după întoarcerea la FCSB.