Home | Tenis | Roland Garros | Nadia Comăneci și-a adus aminte de ea când a văzut performanța uluitoare a Soranei Cîrstea: “O faci pentru tine”

Nadia Comăneci și-a adus aminte de ea când a văzut performanța uluitoare a Soranei Cîrstea: “O faci pentru tine”

Andrei Nicolae Publicat: 31 mai 2026, 17:40

Comentarii
Nadia Comăneci și-a adus aminte de ea când a văzut performanța uluitoare a Soranei Cîrstea: O faci pentru tine

Sorana Cîrstea și Nadia Comăneci / Colaj Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Fosta mare gimnastă Nadia Comăneci i-a transmis un mesaj Soranei Cîrstea, după calificarea acesteia în sferturile de finală de la Roland Garros.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Întrebată cum vede decizia Soranei de a se retrage din competiţii la finalul acestui an, în condiţiile în care, paradoxal, are cel mai bun sezon din carieră, Nadia Comăneci a comparat situaţia tenismenei cu cea prin care a trecut ea într-o competiţie de gimnastică de la Moscova.

Momentul de care și-a adus aminte Nadia Comăneci când a vorbit de retragerea Soranei Cîrstea din tenis

În momentul când a anunţat că se retrage, i-a dat o aşa putere mai mare, că nu mai simte niciun fel de presiune. Mă bucur pentru ea, pentru că îşi merită locul unde este şi sper să meargă cât poate de departe.

Îmi aduc aminte de un moment în care eu am fost la Moscova, m-am calificat şi am căzut la paralele, şi eram pe locul patru după calificări. (…) Eu, când m-am văzut pe locul patru, zic: «Cât de rău poate să mai fie? Că pe patru e deja rău».

Şi vreau să spun că am concurat fără nicio presiune, fără nimic, şi am reuşit să fiu aproape până sus. Deci, văd aşa o similaritate, parcă nu mai ai presiunea aceea că lumea aşteaptă să faci ceva. O faci pentru tine“, a declarat, într-o conferinţă de presă, Nadia Comăneci.

Reclamă
Reclamă

Zeiţa de la Montreal se află, duminică în oraşul său natal, Oneşti, unde participă la o serie de evenimente care celebrează 50 de ani de când a devenit prima gimnastă din lume care o obţinut nota 10.00.

Sursa: Agerpres.ro.

Românii îşi caută al doilea job ca să facă faţă scumpirilor. Domeniile cu angajări record şi salarii pe măsurăRomânii îşi caută al doilea job ca să facă faţă scumpirilor. Domeniile cu angajări record şi salarii pe măsură
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Locatarii blocului lovit de drona rusească la Galaţi se pot întoarce acasă. Ce problemă rămâne nerezolvată
Observator
Locatarii blocului lovit de drona rusească la Galaţi se pot întoarce acasă. Ce problemă rămâne nerezolvată
Reacția Soranei Cîrstea după ce l-a văzut pe Ion Țiriac la Roland Garros! La începutul anului s-a despărțit de fiul miliardarului
Fanatik.ro
Reacția Soranei Cîrstea după ce l-a văzut pe Ion Țiriac la Roland Garros! La începutul anului s-a despărțit de fiul miliardarului
18:14

Au refuzat România, însă Gică Hagi insistă. Jucătorii pe care “Regele” îi vrea sub tricolor
18:01

Gabriel a rupt tăcerea după penalty-ul decisiv ratat în finala Champions League: “Meritați să sărbătoriți”
17:43

LIVE VIDEOCanada – Norvegia, finala mică a Mondialului, e ACUM în AntenaPLAY! Finala mare, Elveţia – Finlanda, la 21:20
17:31

Sir Alex Ferguson, mesaj viral pentru şeful de la PSG după victoria cu Arsenal: “Echipă plictisitoare”
17:19

Eroii Campionatului Mondial | De la un scandal de pariuri la un triumf magistral. Luminile și umbrele lui Paolo Rossi
17:00

Îşi ia cetăţenia română şi vrea să joace pentru naţionala antrenată de Gică Hagi: “Începem demersurile”
Vezi toate știrile
1 „L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo 2 Becali n-a mai avut răbdare și face primul transfer: „Am primit oferta de la FCSB!” 3 „Cea mai mare greșeală din istorie”. Scandal imens după faza încinsă din finala PSG – Arsenal 4 „A semnat deja”. Kennedy Boateng și-a găsit echipă, după plecarea de la Dinamo. Și Gigi Becali l-a ofertat 5 Primul jucător care pleacă de la Barcelona după transferul lui Anthony Gordon! Câți bani primesc catalanii 6 „El va fi noul antrenor!” Liverpool s-a mișcat rapid după demiterea lui Slot, anunțul e iminent!
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo