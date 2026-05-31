Nadia Comăneci și-a adus aminte de ea când a văzut performanța uluitoare a Soranei Cîrstea: “O faci pentru tine”

Fosta mare gimnastă Nadia Comăneci i-a transmis un mesaj Soranei Cîrstea, după calificarea acesteia în sferturile de finală de la Roland Garros.

Întrebată cum vede decizia Soranei de a se retrage din competiţii la finalul acestui an, în condiţiile în care, paradoxal, are cel mai bun sezon din carieră, Nadia Comăneci a comparat situaţia tenismenei cu cea prin care a trecut ea într-o competiţie de gimnastică de la Moscova.

“În momentul când a anunţat că se retrage, i-a dat o aşa putere mai mare, că nu mai simte niciun fel de presiune. Mă bucur pentru ea, pentru că îşi merită locul unde este şi sper să meargă cât poate de departe.

Îmi aduc aminte de un moment în care eu am fost la Moscova, m-am calificat şi am căzut la paralele, şi eram pe locul patru după calificări. (…) Eu, când m-am văzut pe locul patru, zic: «Cât de rău poate să mai fie? Că pe patru e deja rău».

Şi vreau să spun că am concurat fără nicio presiune, fără nimic, şi am reuşit să fiu aproape până sus. Deci, văd aşa o similaritate, parcă nu mai ai presiunea aceea că lumea aşteaptă să faci ceva. O faci pentru tine“, a declarat, într-o conferinţă de presă, Nadia Comăneci.