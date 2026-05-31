Gabriel a rupt tăcerea după penalty-ul decisiv ratat în finala Champions League: “Meritați să sărbătoriți”

Andrei Nicolae Publicat: 31 mai 2026, 18:01

Gabriel, după ratarea penalty-ului decisiv din finala UCL / Profimedia

Gabriel Magalhaes, fundașul lui Arsenal care a ratat penalty-ul decisiv din finala UCL dintre Arsenal și Paris Saint-Germain, a venit cu o primă reacție după ce s-a întâmplat în ultimul act de la Budapesta. Stoperul brazilian a recunoscut cât de dureros a fost momentul, însă i-a îndemnat pe fani să se bucure la un eveniment de sărbătoare al “tunarilor”.

Paris Saint-Germain a devenit sâmbătă seara “regina” Europei pentru al doilea an la rând, după ce a învins-o pe Arsenal după loviturile de departajare. Nuno Mendes a ratat de la parizieni, în timp ce din tabăra lui Mikel Arteta, Eberechi Eze și Gabriel au fost cei care nu au reușit să trimită nici măcar pe spațiul porții.

Mesajul lui Gabriel după ratarea penalty-ului din finala UCL

Brazilianul a fost cel care a ratat penalty-ul decisiv, declanșând nebunia pe teren în rândul fotbalștilor lui PSG și în același timp, stârnind dezamăgirea englezilor. După meci, Gabriel nu a acordat nicio reacție pentru jurnaliști, însă până la urmă a venit cu un mesaj pe rețelele sociale în cursul zilei de duminică.

Sud-americanul a postat un text în care a punctat durerea provocată de eșecul din finala UCL, după care le-a sugerat fanilor să se bucure alături de ei la parada dedicată câștigării titlului care are loc astăzi, duminică, 31 mai.

Este dureros, dar sunt mândru de această echipă și de tot ce am realizat împreună în acest sezon.

Mulțumesc fanilor noștri incredibili pentru sprijinul vostru la fiecare pas. Meritați să sărbătoriți această călătorie alături de noi și să vă bucurați de parada de astăzi! Ne vedem sezonul viitor!!!

Cu drag, Big Gabi“, a scris fundașul brazilian pe rețelele sociale.

